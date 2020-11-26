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中職／擴編選秀怎麼選？葉總考量三方面
味全龍隊第二次擴編選秀要選哪四位球員？結果將在明天揭曉，總教練葉君璋透露，以2投手、1捕手、1野手為方向，不過最終人選仍要等明天最後一次會議決定，考量點除了技術外，也要看球隊需求、場上態度。
二次擴編選秀中，龍隊可從現有四隊各選一名戰力補強，限制為18人保護名單、2019及2020年的選秀以外的人選，另需支付每名選手750萬元的轉隊費，合計3000萬元。
龍隊目前補強的名單考慮2投、1捕、1野，其中傾向找左投、有經驗捕手以及內外兼具的野手，不過葉總表示，這只是目前方向，正式的人選還是要等到明天開會做出最終決定，「目前是投手、捕手、野手都會選人」。
龍隊去年在首次擴編選秀中選進曾陶鎔、羅華韋、廖文揚和江忠垣，今年對於流程已十分熟悉，不過這一周來仍不斷地開會討論，葉君璋表示，畢竟是未來戰力，需要審慎評估。
擴編選秀會議將在明天下午2點舉行、下午5點公布指名球員，關於人選的考量方向，葉總表示，不只是從技術面去考慮，也會將球隊自身的優缺點、選手場上的態度，一並納入考量。
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