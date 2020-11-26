中職／留言影射收買裁判 球迷今遭樂天挨告妨礙名譽

本季樂天桃猿與中信兄弟多次本壘改判的爭議，引起不少激進球迷以影射方式，暗指樂天桃猿以不正當的方式獲取球賽勝利，因而讓樂天球團決定宣布走法律程序，而今日有球迷在中信兄弟社團上表示，自己已經收到刑事警察局寄來的通知單。

中職例行賽中信兄弟與樂天桃猿隊交手，樂天跑者陳俊秀奔回本壘時，第一時間主審認定兄弟捕手陳家駒成功將跑者觸殺出局，不過經過電視輔助判決後，引用本壘衝撞規定，改判陳家駒捕手阻擋犯規，陳俊秀得分，不料此舉卻引發兄弟球迷大量球迷撻伐樂天球團，也出現不理性球迷暗指樂天因金錢收買財盤的言論。

就是這球桃猿陳俊秀（右）與兄弟捕手陳家駒的本壘攻防改判引起爭議。 聯合報系資料照

樂天與中信首次本壘攻防爭議後，兩隊再次交手，兄弟陳子豪在本壘前遭觸殺，丘總提出挑戰卻還是出局結果。 黃仲裕

早前樂天球團已經聲明，已經對任何在社群媒體上影射、不實之發言蒐證，基於球團聲譽，呼籲大眾應停止發表任何影射及不實的內容，並已由委任律師進行法律程序，除了維護球隊、教練及球員的立場，也強烈譴責此等網路霸凌的惡質文化。

另外該則貼文底下也有其他球迷表示，自己因發表樂天贏球就是收買裁判的評論而遭到樂天球團控告，而樂天球團對詳細情形則不多作回應。