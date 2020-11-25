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重光盃／火力全開擊倒中市忠孝 桃市仁善首次奪冠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
桃園仁善全體球員高拋球帽慶賀奪冠。圖／台北市棒球協會提供
桃園仁善全體球員高拋球帽慶賀奪冠。圖／台北市棒球協會提供

第十二屆重光盃全國少棒錦標賽今天舉行冠軍賽，桃園市仁善國小全場敲出13支安打，以11：1擊敗台中市忠孝國小，拿下隊史首次重光盃冠軍。

仁善先在四強賽於延長賽以5：2險勝龜山國小，冠軍賽全隊七人敲回打點，在4局提前「扣倒」忠孝，李秉諺敲出再見安打，總教練紀順彬表示，兩隊主力投手都在上午的四強賽用掉，冠軍賽就是比進攻，「對我們打擊有信心，他們表現也很好。」

預賽到決賽總共7場比賽，仁善總共得到58分，紀順彬說：「這次我們打擊確實發揮不錯，這批小朋友也練很久了，這次的結局我很滿意。」

從預賽第一天就火力全開的桃園市仁善國小，決賽依然不手軟，整場敲出13支安打，11：1輕取台中市忠孝國小，重光盃首度封王，也接棒龜山國小、中平國小，連續4年將冠軍帶回航空城。

仁善在冠軍賽派出隊長黃睿謙當先發投手，完投4局，被敲6支安打，沒有保送也沒有三振，黃睿謙不只球技好，讀書也有一套，成績在普通班能排到前五名。

仁善校長游淑珍今天特地到場觀戰，也替學生拋下藍色彩帶，「必須感謝桃園市政府的支持，以及教練的管理，每次看小朋友在大太陽底下練球就覺得很辛苦，謝謝他們為校爭光。」今年正好是仁善60周年校慶。

掉到季軍戰的龜山國小，原被宜蘭縣三星國小壓制，不過5局下一口氣狂灌10分大局，以11：6逆轉，曾在重光盃拿下四冠的龜山保住第三名。

桃園仁善黃睿謙獲得最有價值球員大獎。圖／台北市棒球協會提供
桃園仁善黃睿謙獲得最有價值球員大獎。圖／台北市棒球協會提供
桃園仁善在提前結束比賽後球員興奮潑水慶賀。圖／台北市棒球協會提供
桃園仁善在提前結束比賽後球員興奮潑水慶賀。圖／台北市棒球協會提供

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