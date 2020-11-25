日職／軟銀橫掃奪下四連霸 巨人創多項難堪紀錄

讀賣巨人隊在日本職棒「日本一」總冠軍賽毫無還手之力，軟銀鷹隊今晚以4：1擊敗巨人，四戰全勝完成橫掃，成為太平洋聯盟史上首支四連霸球隊，拿下隊史第11座冠軍、近7年6冠。

前三場吞敗的巨人隊，今天打線大幅更動，1局上坂本勇人的二壘打很快為巨人隊拿下第一分，不過領先只有半局，軟銀靠著1局下柳田悠岐2分砲、2局下甲斐拓也2分砲，立刻超前比數，並拉開到3分差。

兩隊先發投手都未投到3局，不過軟銀隊和田毅投2局失1分，巨人隊畠世周投1.2局就掉4分，挨兩轟，不過接手的牛棚投手都未再失分，軟銀保持領先到底。

巨人隊吞下不少難堪紀錄，成為史上第一支連續兩年在「日本一」吞下四連敗的球隊，系列賽敲16支安打、打擊率1成32都創下新低，合計僅得4分則追平2005年阪神隊紀錄。

日職今年最後一戰結束，台將陽岱鋼雖然被列入巨人隊的總冠軍賽40人名單中，不過未獲監督青睞，未能留下出賽紀錄。