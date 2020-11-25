日職／巨蛋塗遮陽膏不行嗎？巨人迷砲轟軟銀球員「太無聊」

日本職棒總冠軍爭奪戰福岡軟銀鷹，前三戰一面倒領先讀賣巨人取得聽牌優勢，將有望奪下近七年內第六座日本一，不過，另一頭的讀賣巨人球迷可不好受，竟開始在雞蛋裡挑骨頭，批評在日本一相當活躍的軟銀選手栗原陵矢眼下所塗的遮陽膏。 詳細報導連結及留言

為何區區遮陽膏惹得巨人球迷不悅？遮陽膏主要用於減緩陽光照射的影響，以利於球員判斷場上的情勢，不過，軟銀主場福岡球場以及巨人主場皆為巨蛋，且比賽時間皆是接近夜晚才開打，照理來說遮陽膏作用不大，但整個系列賽栗原皆塗上遮陽膏上場比賽，沒想到一個小小舉動卻惹得巨人球迷相當不愉快。

近年來，由於低功耗及利於安裝，LED開始大量使用於室內體育場，在夜間LED卻比一般燈光更容易導致眩光問題產生，而西武獅隊選手栗山巧最近也在巨蛋內開始使用遮陽膏，對此栗山解釋道：「這是從軟銀球員先開始的，LED確實使我眼花撩亂，因此我在10月也開始在室內比賽內塗上遮陽膏。」

針對軟銀栗原陵矢在巨蛋室內球場塗遮陽膏的行為，巨人球迷卻批評這是「太無聊」的舉動，引發雙方球迷大論戰。

軟銀其他選手如柳田悠岐嚼口香糖的輕浮姿態、長谷川勇也奮力奔跑以頭部滑向一壘出局卻裝作懊惱的模樣皆被巨人球迷所嚴厲批判，巨人球迷不滿的情緒延燒到日本雅虎，站內討論區光是一個下午刷了將近1500則留言，幾乎都是批評軟銀球員的行為不當且相當沒有品德。

也有理性球迷表示，「長谷川的頭部滑壘讓我感到熱情洋溢，這相當酷，至少比沒有奮力跑壘的巨人好太多了。」、「比賽開始時，工藤監督向每位裁判脫帽致意，到比賽結束時軟銀球員相互打氣及勉勵，嚼口香糖那些都無所謂了，我支持軟銀拿日本一。」