快訊

獨／新北女警酒駕被調職 一個月後竟又再度酒駕

華航最新塗裝出爐！「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／巨蛋塗遮陽膏不行嗎？巨人迷砲轟軟銀球員「太無聊」

聯合新聞網 / 綜合報導
在主場福岡巨蛋比賽時，軟銀栗原陵矢眼下塗遮陽膏，此舉被巨人隊球迷批評。 擷圖自畫面
在主場福岡巨蛋比賽時，軟銀栗原陵矢眼下塗遮陽膏，此舉被巨人隊球迷批評。 擷圖自畫面

日本職棒總冠軍爭奪戰福岡軟銀鷹，前三戰一面倒領先讀賣巨人取得聽牌優勢，將有望奪下近七年內第六座日本一，不過，另一頭的讀賣巨人球迷可不好受，竟開始在雞蛋裡挑骨頭，批評在日本一相當活躍的軟銀選手栗原陵矢眼下所塗的遮陽膏。 詳細報導連結及留言

為何區區遮陽膏惹得巨人球迷不悅？遮陽膏主要用於減緩陽光照射的影響，以利於球員判斷場上的情勢，不過，軟銀主場福岡球場以及巨人主場皆為巨蛋，且比賽時間皆是接近夜晚才開打，照理來說遮陽膏作用不大，但整個系列賽栗原皆塗上遮陽膏上場比賽，沒想到一個小小舉動卻惹得巨人球迷相當不愉快。

近年來，由於低功耗及利於安裝，LED開始大量使用於室內體育場，在夜間LED卻比一般燈光更容易導致眩光問題產生，而西武獅隊選手栗山巧最近也在巨蛋內開始使用遮陽膏，對此栗山解釋道：「這是從軟銀球員先開始的，LED確實使我眼花撩亂，因此我在10月也開始在室內比賽內塗上遮陽膏。」

針對軟銀栗原陵矢在巨蛋室內球場塗遮陽膏的行為，巨人球迷卻批評這是「太無聊」的舉動，引發雙方球迷大論戰。

軟銀其他選手如柳田悠岐嚼口香糖的輕浮姿態、長谷川勇也奮力奔跑以頭部滑向一壘出局卻裝作懊惱的模樣皆被巨人球迷所嚴厲批判，巨人球迷不滿的情緒延燒到日本雅虎，站內討論區光是一個下午刷了將近1500則留言，幾乎都是批評軟銀球員的行為不當且相當沒有品德。

也有理性球迷表示，「長谷川的頭部滑壘讓我感到熱情洋溢，這相當酷，至少比沒有奮力跑壘的巨人好太多了。」、「比賽開始時，工藤監督向每位裁判脫帽致意，到比賽結束時軟銀球員相互打氣及勉勵，嚼口香糖那些都無所謂了，我支持軟銀拿日本一。」

日本 福岡 裁判 雞蛋 體育 軟銀

相關新聞

日職／巨蛋塗遮陽膏不行嗎？巨人迷砲轟軟銀球員「太無聊」

日本職棒總冠軍爭奪戰福岡軟銀鷹，前三戰一面倒領先讀賣巨人取得聽牌優勢，將有望奪下近七年內第六座日本一，不過，另一頭的讀賣巨人球迷可不好受，竟開始在雞蛋裡挑骨頭，批評在日本一相當活躍的軟銀選手栗原陵矢眼

中職／FA撤回申請截止 僅王鏡銘一人申請

中華職棒因自由球員（FA）辦法解讀不同，開放球員撤回FA宣告，至今天下午5點截止，期限前僅統一獅隊投手王鏡銘一人申請，今...

中職／質疑規章「滾動」 王鏡銘經紀公司為聲明致歉

統一獅隊投手王鏡銘昨日宣布撤回自由球員（FA）申請，引起外界討論，今日經紀公司百世博育樂發表聲明表示，昨日代表王鏡銘發表...

中職／聯盟規章害慘胡金龍 交易及讓渡制度也該滾動了

中華職棒今年休賽季異於往常的平靜，因為有胡金龍事件、自由球員及擴編選秀，讓相關的討論非常熱絡。不過這個熱度並不像美國職棒或NBA著重於FA球星究竟花落誰家，或哪隊出現大交易的議題，而是因為「一個規章，

曾紀恩盃全國青少棒賽28日開打 潘威倫、潘武雄勉選手

2020第四屆曾紀恩盃全國青少棒錦標賽11月28日到12月4日在屏東熱血開打，今年有來自全國40支隊伍，也是歷年該比賽參...

韓職／NC恐龍奪首冠高舉「寶劍」大聯盟：史上最棒獎盃

韓職日前順利落幕，總冠軍賽第六戰NC恐龍靠洋將羅辛斯奇(Drew Rucinski)主投5局無失分，加上打線六局下攻下三分，助例行賽的聯盟龍頭NC恐龍以4：2擊敗斗山熊，系列賽以4勝2負奪下隊史具有代

中職／球員工會二度發聲明 尋求對等且互相尊重合作

中華職棒自由球員（FA）規章解釋引起爭議，球員工會理事長周思齊今天早上發文呼籲，應納入工會代表參與規章修訂相關會議，球員...

中職／周思齊批聯盟已讀不回 代表工會要求修正FA規章

中華職棒聯盟「滾動式」重新解讀自由球員（FA）規章，對球員權益影響甚大，球員工會理事長周思齊今早也發文指出，今年多次行文...

棒球／自評本賽季 林子偉：輸在心態

旅美球員林子偉目前處於自由身，對於下一步動態，他表示，「都交給經紀人，一定會有好消息」，待業期間，先透過「棒球精進計畫」...

中職／王鏡銘撤FA 聯盟解讀錯誤自請處分 

中職史上最熱鬧的自由球員（FA）市場，劇情走向愈來愈荒誕，聯盟前天晚間向球團告知，19日對規章解讀錯誤，確認不論是否為原...

日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

日職總冠軍賽「日本一」今天進行第3戰，軟銀隊持續「輾壓」巨人隊，洋投摩爾（Ｍatt Moore）先發7局、無失分，沒被敲...

重光盃／「小螃蟹」沈立宸是棒球癡 沈鈺傑笑稱有點過頭

職棒退役球員「螃蟹沈」沈鈺傑之子「小螃蟹」沈立宸從小是棒球癡，今天在重光盃少棒賽代表福林國小出賽，打擊沒有表現，福林以2...

熱門新聞

中職／聯盟規章害慘胡金龍 交易及讓渡制度也該滾動了

日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

NBA／英格倫5年頂薪留鵜鶘 身價僅次同梯西蒙斯、穆雷

CBA／中媒曝首鋼要拚補強 力勸林書豪放棄回歸NBA

NBA／扶正先發表現突飛猛進 阿德巴約獲5年頂薪合約

NBA／聽聞湯普森重傷報銷 柯瑞當場落下男兒淚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。