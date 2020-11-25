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中職／FA撤回申請截止 僅王鏡銘一人申請
中華職棒因自由球員（FA）辦法解讀不同，開放球員撤回FA宣告，至今天下午5點截止，期限前僅統一獅隊投手王鏡銘一人申請，今年自由球員人數確定由7人縮減為6人。
中職規章的自由球員辦法中，提到人數限制的條文規範，「該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締造契約。」
聯盟昨日對「任何球團」解釋定案，確定包括母球隊，由於日前聯盟的解讀錯誤，所以同意球員給予1天時間，思考是否撤回FA申請。
時間至今天截止，聯盟僅收到王鏡銘一人撤回申請，獅隊自由球人數從3人降至2人，分別為陳鏞基、傅于剛，另外中信兄弟隊為周思齊、張志豪，富邦悍將隊林宥穎、賴鴻誠，也各是2人。
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