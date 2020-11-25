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中職／質疑規章「滾動」 王鏡銘經紀公司為聲明致歉

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
王鏡銘透過經紀公司向外界發出道歉聲明。 聯合報系資料照
王鏡銘透過經紀公司向外界發出道歉聲明。 聯合報系資料照

統一獅隊投手王鏡銘昨日宣布撤回自由球員（FA）申請，引起外界討論，今日經紀公司百世博育樂發表聲明表示，昨日代表王鏡銘發表的聲明，對聯盟、球團、王鏡銘選手及相關同業者造成困擾，感到抱歉。

王鏡銘臉書紛絲團昨日曾發表聲明，對於聯盟重新解釋「任何球團」的定義感到疑惑，也指出，「聯盟的反覆解釋行為，卻由選手自行承擔失業風險是否恰當？此FA原本意義已喪失，聯盟反覆滾動解釋規章公信力何在？」

百世博育樂今日透過王鏡銘臉書粉絲團發表聲明，對於昨日代為發表聲明造成困擾道歉，也澄清王鏡銘在提出自由球員申請時，未想過「任何球團是否包含原球團」問題，申請之後聯盟解釋前後不同，因此今日再次發表聲明。

百世博育樂聲明如下

聯盟於昨日下午重新對規章解釋清楚後，因此更加明白了FA之規則及精神，其實此次處理過程，他們也是有站在球員的角度來思考，給予選手有緩衝思考的時間做決定，感謝聯盟及會長站在球員生涯發展的角度來思考，讓大家在這次執行FA申請，給予球員有重新選擇撤回的機會，避免個人因思考不周，造成恐有失業之風險。

本次FA執行又適逢味全龍隊擴編選秀，在執行上更加錯綜複雜，相信聯盟及各球團，在爾後會討論出更加詳細、訂定出FA更完善的執行辦法，讓整個環境更加進步。

鏡銘已於今天（11/25）中午向聯盟撤回FA申請，百世博育樂再次向聯盟、球團及關心鏡銘的球迷們說聲抱歉，並感謝你們的關心。

王鏡銘 自由球員 統一獅

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