中職／質疑規章「滾動」 王鏡銘經紀公司為聲明致歉

統一獅隊投手王鏡銘昨日宣布撤回自由球員（FA）申請，引起外界討論，今日經紀公司百世博育樂發表聲明表示，昨日代表王鏡銘發表的聲明，對聯盟、球團、王鏡銘選手及相關同業者造成困擾，感到抱歉。

王鏡銘臉書紛絲團昨日曾發表聲明，對於聯盟重新解釋「任何球團」的定義感到疑惑，也指出，「聯盟的反覆解釋行為，卻由選手自行承擔失業風險是否恰當？此FA原本意義已喪失，聯盟反覆滾動解釋規章公信力何在？」

百世博育樂今日透過王鏡銘臉書粉絲團發表聲明，對於昨日代為發表聲明造成困擾道歉，也澄清王鏡銘在提出自由球員申請時，未想過「任何球團是否包含原球團」問題，申請之後聯盟解釋前後不同，因此今日再次發表聲明。

百世博育樂聲明如下