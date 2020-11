韓職／NC恐龍奪首冠高舉「寶劍」大聯盟：史上最棒獎盃

韓職日前順利落幕,總冠軍賽第六戰NC恐龍靠洋將羅辛斯奇(Drew Rucinski)送出5局無失分成績,加上打線六局下攻下三分,終場聯盟龍頭NC恐龍以4:2擊敗斗山熊,系列賽以4勝2負奪下隊史具有代表性的首座桂冠。

不過賽後媒體卻聚焦在封王慶祝儀式上,NC恐龍全體隊職員從母公司NC Soft獲得1:1大小、絕無僅有的「寶劍」獎盃,在棒球場上揮舞起來氣勢相當浩大,由於NC Soft為知名遊戲開發公司,而這一支超巨大寶劍就是旗下熱門遊戲「天堂」的代表性道具,這驚奇的一幕也登上美國大聯盟的官網,稱其為史上最具特色的冠軍獎盃。

去年賽季勝率僅在5成上下徘徊的NC恐龍本季打出83勝55負6和的成績位居聯盟龍頭,並在季後賽與去年冠軍斗山熊重演2016年冠軍賽戲碼,最終NC恐龍克服系列賽1勝2負的劣勢,最終以3連勝之姿擊碎斗山熊的連霸夢,也報了2016年被斗山熊橫掃的恥辱。

NC恐龍老牌捕手梁義智賽後獲選為總冠軍賽MVP,2018年球季才從斗山熊轉戰NC恐龍的他立馬幫助球隊奪下首座冠軍,同時梁義智也是2016年總冠軍賽MVP,這次擊敗老東家也讓他成為韓國職棒史上在複數球隊拿下總冠軍賽MVP的第一人。

