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中職／球員工會二度發聲明 尋求對等且互相尊重合作

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
球員工會再次發出聲明。 截圖自球員工會粉絲團
球員工會再次發出聲明。 截圖自球員工會粉絲團

中華職棒自由球員（FA）規章解釋引起爭議，球員工會理事長周思齊今天早上發文呼籲，應納入工會代表參與規章修訂相關會議，球員工會稍後也二度發表聲明，強調持續尋求對等且互相尊重的合作，推動環境進步。

球員工會聲明稿原文

感謝各位球迷朋友對於昨晚聲明的關注，球員工會都收到了，大家對職棒動態、擴編選秀制度及勞權議題的關注與支持，讓義憤填膺原已化為無可奈何的我們感到非常欣慰。

球員工會曾在2016年舉辦史無前例的「球員工會踹共-神秘的中華職棒規章說明會」，邀請專家學者與會共商中職規章細節，點出問題並提出建議。會後，所有球員再本著對勞動環境改善的期盼，親手將完整書面資料交到聯盟會長手中，並正式發文至各球團。努力到2020年的今天，也不曾缺席任何一項與球員權益相關的議題，即便我們最常得到的回應是「沒有回應」。

中職多年來停滯不前的規章制度問題，已造成中華職棒無法進步、無法保障球員權益，甚至成為冷卻新球隊投入意願的關鍵，都在充滿挑戰的2020年一一現形。但球員工會要向所有關心台灣棒球的朋友保證，我們沒有因為被推諉拖延的5年停止堅持。

對舊聯盟做到仁至義盡的我們，已在體育署的協助下完成首階段的各國規章翻譯工作，將在近日完整公開給關心職業運動產業發展的朋友作為第一手研究資料，也成為中職進步的養分，我們要讓真正用心投入的人，不再需要聽人片面解釋國外制度。此外，球員工會也將向新任聯盟會長提出完整的規章制度改革建言，尋求對等且互相尊重的合作，持續工會推動環境進步的任務。

以上說明，再次感謝球迷朋友的關心，祈禱2020儘快過去，台灣棒球的明天會更好。

中職 中華職棒 棒球

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