快訊

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／周思齊批聯盟已讀不回 代表工會要求修正FA規章

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
針對FA制度缺失，球員工會理事長周思齊一早發文批評聯盟。 聯合報系資料照
針對FA制度缺失，球員工會理事長周思齊一早發文批評聯盟。 聯合報系資料照

中華職棒聯盟「滾動式」重新解讀自由球員（FA）規章，對球員權益影響甚大，球員工會理事長周思齊今早也發文指出，今年多次行文聯盟，都未獲得回應，要求聯盟應正視問題，與工會一同修正攸關勞資權益的規章。

周思齊文中提及，今年的彈力球事件、本壘攻防的規則補述、羅力條款以及自由球員制度規章解釋更正，對球員影響甚鉅，然而規章制度的不足，勞方完全沒有參與討論的空間，「多次透過管道要求參與相關會議討論，聯盟依舊持續冷處理、不回應」。

如今因單一事件多次對規章進行不同解讀，深切影響球員權益，周思齊以工會理事長身分呼籲，「強烈建議聯盟務必正視勞方權益，並開放由工會推派代表參與規章修正等相關會議，以維護勞方權益，避免重蹈覆轍」。

周思齊臉書貼文

各位關心中華職棒的朋友，大家好，我是中華職棒球員工會理事長周思齊。今年中職球季間，發生了彈力球事件、本壘攻防的規則補述、羅力條款以及自由球員制度規章解釋更正，影響球員甚鉅，且多次爭議與聯盟的規章制度不足有關。

工會多年來致力努力維護所屬會員的權益、並多次透過行文建請聯盟、球團正視漏洞百出的規章，積極與聯盟、球團方進行溝通，並強調規章修正攸關勞資權益，相關會議應邀請勞方代表共同參與，要求聯盟應該正視該問題。

但工會多次發文至聯盟皆未獲得任何回應（詳如限動附件），而面對由資方所組成的會議，單方面進行任何規章的修正討論，身為勞方完全沒有空間直接參與討論、提出修改意見，工會不管怎麼爭取，都無法獲得聯盟的回應與正視。

工會檢視近幾年的球團代表會議、領隊會議，自104年開始至少共有21場會議內容與聯盟規章、球員權益相關，這些會議攸關勞方工作權，但工會亦完全沒有機會參與（附件1）。

而工會多次行文要求聯盟應讓工會與會，如附件提供的幾份公文，附件2為外籍資深選手身分認定相關、附件3為擴編球隊制度與勞動權益議題、附件4為自由球員制度相關、附件5為工會發函給聯盟索取與球員權利相關的領隊會議的會議紀錄內容（相關權益的決策聯盟並未主動函知工會），相關案例，族繁不及備載。而工會今年針對薪資仲裁、彈力球事件、羅力條款也皆發出聲明與建議（詳見：https://bit.ly/35XMLcu）。

即使工會多次透過管道要求參與相關會議討論，聯盟依舊持續冷處理、不回應。如每一個議題聯盟都沒有誠意邀請勞方一同參與，最後即使進入「勞資團體協約協商」，也曠日廢時。

身為工會理事長，今年因為聯盟針對單一事件多次對規章進行不同解讀，深切影響球員權益，強烈建議聯盟務必正視勞方權益，並開放由工會推派代表參與規章修正等相關會議，以維護勞方權益，避免重蹈覆轍。

周思齊 自由球員 羅力

延伸閱讀

中職／球員提FA護主 龍隊付錢吃悶虧？

中職／周思齊、陳鏞基技術性FA 高國慶：留人是有風險

中職／不只周思齊 林宥穎、賴鴻誠也成自由球員

中職／胡金龍陷冰風暴 周思齊：球員工會已聯繫

相關新聞

中職／聯盟規章害慘胡金龍 交易及讓渡制度也該滾動了

中華職棒今年休賽季異於往常的平靜，因為有胡金龍事件、自由球員及擴編選秀，讓相關的討論非常熱絡。不過這個熱度並不像美國職棒或NBA著重於FA球星究竟花落誰家，或哪隊出現大交易的議題，而是因為「一個規章，

中職／周思齊批聯盟已讀不回 代表工會要求修正FA規章

中華職棒聯盟「滾動式」重新解讀自由球員（FA）規章，對球員權益影響甚大，球員工會理事長周思齊今早也發文指出，今年多次行文...

中職／王鏡銘撤FA 聯盟解讀錯誤自請處分 

中職史上最熱鬧的自由球員（FA）市場，劇情走向愈來愈荒誕，聯盟前天晚間向球團告知，19日對規章解讀錯誤，確認不論是否為原...

棒球／自評本賽季 林子偉：輸在心態

旅美球員林子偉目前處於自由身，對於下一步動態，他表示，「都交給經紀人，一定會有好消息」，待業期間，先透過「棒球精進計畫」...

日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

日職總冠軍賽「日本一」今天進行第3戰，軟銀隊持續「輾壓」巨人隊，洋投摩爾（Ｍatt Moore）先發7局、無失分，沒被敲...

重光盃／「小螃蟹」沈立宸是棒球癡 沈鈺傑笑稱有點過頭

職棒退役球員「螃蟹沈」沈鈺傑之子「小螃蟹」沈立宸從小是棒球癡，今天在重光盃少棒賽代表福林國小出賽，打擊沒有表現，福林以2...

中職／聯盟重新解釋自由球員 球員工會痛批「玩家家酒」

中職聯盟今天重新解釋自由球員條文，確認不論是否為母球團，各隊最多僅可簽2名自由球員，同意已提出申請的球員可撤回，統一獅隊...

中職／越想越不對勁 聯盟還原「髮夾彎」過程

中職聯盟今天確定「滾動式」重新解讀自由球員規章，聯盟承認19日解讀錯誤，不符避免戰力失衡的原意，定調為不論是否為原球團，...

中職／聯盟致歉 同意FA申請25日下午5點前可撤回

中職針對聯盟規章第21章自由球員辦法第150條，有關「球團與行使自由球員（FA）權利之選手締結合約的人數限制規定」，經內...

中職／王鏡銘撤回FA 蘇泰安：18人名單不更動

統一獅隊投手王鏡銘宣布撤回自由球員申請，並質疑聯盟滾動式修正條文，為今年熱鬧的自由市場再掀起另一波話題。獅隊領隊蘇泰安表...

棒球／兩碗飯變一碗飯 鄧愷威目標減肉10公斤

旅美球星林子偉展開「棒球精進教室」計畫，找來鄧愷威當助教，他透露今年季後的一大課題就是「降體重」，原本體重115公斤的他...

中職／王鏡銘撤回自由球員 蘇泰安：等聯盟正式告知

最熱鬧的自由市場，伴隨最混亂的條文解釋，統一獅隊投手王鏡銘宣布撤回自由球員申請，引爆另一波震撼彈。獅隊目前等待聯盟更正公...

熱門新聞

日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

中職／越想越不對勁 聯盟還原「髮夾彎」過程

NBA／戴維斯不急於續約 傳經紀人稱要視補強決定年限

NBA／暗指快艇續留意願低 哈瑞爾：湖人讓我有歸屬感

中職／聯盟滾動式解釋條文 王鏡銘撤回FA宣告

中職／聯盟重新解釋自由球員 球員工會痛批「玩家家酒」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。