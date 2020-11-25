中職／周思齊批聯盟已讀不回 代表工會要求修正FA規章

中華職棒聯盟「滾動式」重新解讀自由球員（FA）規章，對球員權益影響甚大，球員工會理事長周思齊今早也發文指出，今年多次行文聯盟，都未獲得回應，要求聯盟應正視問題，與工會一同修正攸關勞資權益的規章。

周思齊文中提及，今年的彈力球事件、本壘攻防的規則補述、羅力條款以及自由球員制度規章解釋更正，對球員影響甚鉅，然而規章制度的不足，勞方完全沒有參與討論的空間，「多次透過管道要求參與相關會議討論，聯盟依舊持續冷處理、不回應」。

如今因單一事件多次對規章進行不同解讀，深切影響球員權益，周思齊以工會理事長身分呼籲，「強烈建議聯盟務必正視勞方權益，並開放由工會推派代表參與規章修正等相關會議，以維護勞方權益，避免重蹈覆轍」。

各位關心中華職棒的朋友，大家好，我是中華職棒球員工會理事長周思齊。今年中職球季間，發生了彈力球事件、本壘攻防的規則補述、羅力條款以及自由球員制度規章解釋更正，影響球員甚鉅，且多次爭議與聯盟的規章制度不足有關。

工會多年來致力努力維護所屬會員的權益、並多次透過行文建請聯盟、球團正視漏洞百出的規章，積極與聯盟、球團方進行溝通，並強調規章修正攸關勞資權益，相關會議應邀請勞方代表共同參與，要求聯盟應該正視該問題。

但工會多次發文至聯盟皆未獲得任何回應（詳如限動附件），而面對由資方所組成的會議，單方面進行任何規章的修正討論，身為勞方完全沒有空間直接參與討論、提出修改意見，工會不管怎麼爭取，都無法獲得聯盟的回應與正視。

工會檢視近幾年的球團代表會議、領隊會議，自104年開始至少共有21場會議內容與聯盟規章、球員權益相關，這些會議攸關勞方工作權，但工會亦完全沒有機會參與（附件1）。

而工會多次行文要求聯盟應讓工會與會，如附件提供的幾份公文，附件2為外籍資深選手身分認定相關、附件3為擴編球隊制度與勞動權益議題、附件4為自由球員制度相關、附件5為工會發函給聯盟索取與球員權利相關的領隊會議的會議紀錄內容（相關權益的決策聯盟並未主動函知工會），相關案例，族繁不及備載。而工會今年針對薪資仲裁、彈力球事件、羅力條款也皆發出聲明與建議（詳見：https://bit.ly/35XMLcu）。

即使工會多次透過管道要求參與相關會議討論，聯盟依舊持續冷處理、不回應。如每一個議題聯盟都沒有誠意邀請勞方一同參與，最後即使進入「勞資團體協約協商」，也曠日廢時。

身為工會理事長，今年因為聯盟針對單一事件多次對規章進行不同解讀，深切影響球員權益，強烈建議聯盟務必正視勞方權益，並開放由工會推派代表參與規章修正等相關會議，以維護勞方權益，避免重蹈覆轍。