中職／聯盟規章害慘胡金龍 交易及讓渡制度也該滾動了

中華職棒今年休賽季異於往常的平靜，因為有胡金龍事件、自由球員及擴編選秀，讓相關的討論非常熱絡。不過這個熱度並不像美國職棒或NBA著重於FA球星究竟花落誰家，或哪隊出現大交易的議題，而是因為「一個規章，各自表述」，聯盟文字解讀與眾不同，讓人難以掌握而形成的紛爭。

6月25日胡金龍發生Line群組事件，隔日隨即被下放二軍並禁賽，至季末都未再出賽。日前富邦球團再度說明，表示胡金龍已不在球隊規劃，但由於複數年合約尚未走完，同意他可以自由接觸其他球隊，同時歡迎交易。自由市場及擴編選秀則是因味全龍即將在明年加入中職一軍戰場，依照規定今年可藉由擴編選秀從原有四隊各挑選一人，而且各隊補償金高達750萬元。由於每隊只有18個保護名額及新人保護，因此有些老將申請成為自由球員，讓球隊可以增加保護名額。

不過因為聯盟規章規定若自由球員未達8人時，各隊只能簽下最多2名球員。結果因為統一獅有3名球員申請成為自由球員，讓聯盟一度解釋該規定不含原球隊。由於規章原本並未補述，因此受到質疑，聯盟檢視後又出現「滾動式」的解讀。今年聯盟規章已經多次有不同解讀，讓各球團及球員工會紛紛提出抗議，亟欲補強的味全龍，更是只能持續吃悶虧，除非願意砸大錢讓自由球員變心。

除了自由球員及擴編選秀有問題，胡金龍究竟要如何解套，同樣突顯聯盟制度缺陷。由於合約關係，富邦除了繼續冷凍外，僅能選擇讓渡及交易兩條路，而這兩個方法，在國外是家常便飯，在中職卻幾乎是一灘死水。近一次的交易已是2013年統一以蔡璟豪交換Lamigo林家瑋，最近的讓渡球員則是2015年的郭勝安。

胡金龍並非球員與球團不和的首例，2008年興農牛就有意轉賣張泰山，最後在2010年以250萬元價碼將他交易到統一獅。 聯合報系資料照片

若有其他球隊直接提出球員來交易胡金龍，自然是最快的方法。聯盟規章雖沒有太多贅述，但過去已有球員交易及現金買斷的案例，因此並不是太大的問題。然而以胡金龍的身價，各隊要提出對等的籌碼並不容易，畢竟富邦現階段最缺乏年輕球員，但他隊年輕球員早就因聯盟規章滾動而納入保護名單，不用給龍隊選，那又怎會輕易交易給悍將？悍將似乎只能浪費千萬繼續冷凍胡金龍，現金買斷恐怕也很難成行。

已經拿到手的自然會捨不得，但未來選秀的球員卻是充滿未知數，對於想要網羅年輕球員的球隊很有吸引力，因此國外職業球賽選秀權交易，是極為平凡之事。偏偏中職交易制度沒有交代這條，除非聯盟先翻出是否有補述，不然各隊應該不會輕易洽談選秀權交易，免得突然又被事後諸葛。

剛付了大把簽約金的年輕球員，球隊當然不願意交易，但選秀權就不一定了，畢竟還要看該年運氣及球探能力。 聯合報系資料照片

另一方面，若悍將讓渡胡金龍，中職不像日職有讓渡金的規定，也就是若他順利轉隊，對悍將而雖然不用付他薪水外，但卻是幫助其他隊補強。而且就現實面而言，他的合約高達月薪70萬，其他球隊接收意願不高，是比較有機會走上直接釋出之路。但尷尬的是，胡金龍若被釋出將成為完全的自由身，可是規章並沒有說明他複數年合約的解套方法，及原球隊如何買斷合約。

可能出現的狀況是，依照合約精神，悍將要結束雙方聘僱關係前，需要支付明年年薪840萬做為買斷。但恢復自由身後，他可以重新議約加入其他球隊，等於悍將賠了夫人又折兵。在國外因為有薪資帽及豪華稅的規定，有些球隊必要時還是會如此做，但台灣並無相關規定，因此等於完全資敵的做法，這或許就是為何悍將寧願等交易或繼續冷凍，卻沒有選擇走上讓渡這條路。

對富邦悍將而言，處理胡金龍事件，與其釋出付錢還惹罵名，或便宜賣都極為不划算，現階段反而最不吃虧就是持續冷凍花錢消災。因為交易及讓渡制度不完整，反而害球員走投無路，或許聯盟該考慮檢視這兩項規章，或是有其他補述說詞能夠讓球隊釋疑，幫助胡金龍事件早日落幕。