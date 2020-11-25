快訊

千里天涯親子亡命！非洲大戰延燒的婦孺危機

「華人圈摩根史坦利」鼎瑩創投涉吸金 被害人驚見張懸父前海基會副董焦仁和

中職／聯盟規章害慘胡金龍 交易及讓渡制度也該滾動了

聯合新聞網 / Tzuyi
富邦悍將開放交易胡金龍，但其他球團捨不得送出年輕球員，又不能像國外交易選秀權，最後恐怕很難談定。 聯合報系資料照片
富邦悍將開放交易胡金龍，但其他球團捨不得送出年輕球員，又不能像國外交易選秀權，最後恐怕很難談定。 聯合報系資料照片

中華職棒今年休賽季異於往常的平靜，因為有胡金龍事件、自由球員及擴編選秀，讓相關的討論非常熱絡。不過這個熱度並不像美國職棒或NBA著重於FA球星究竟花落誰家，或哪隊出現大交易的議題，而是因為「一個規章，各自表述」，聯盟文字解讀與眾不同，讓人難以掌握而形成的紛爭。

6月25日胡金龍發生Line群組事件，隔日隨即被下放二軍並禁賽，至季末都未再出賽。日前富邦球團再度說明，表示胡金龍已不在球隊規劃，但由於複數年合約尚未走完，同意他可以自由接觸其他球隊，同時歡迎交易。自由市場及擴編選秀則是因味全龍即將在明年加入中職一軍戰場，依照規定今年可藉由擴編選秀從原有四隊各挑選一人，而且各隊補償金高達750萬元。由於每隊只有18個保護名額及新人保護，因此有些老將申請成為自由球員，讓球隊可以增加保護名額。

不過因為聯盟規章規定若自由球員未達8人時，各隊只能簽下最多2名球員。結果因為統一獅有3名球員申請成為自由球員，讓聯盟一度解釋該規定不含原球隊。由於規章原本並未補述，因此受到質疑，聯盟檢視後又出現「滾動式」的解讀。今年聯盟規章已經多次有不同解讀，讓各球團及球員工會紛紛提出抗議，亟欲補強的味全龍，更是只能持續吃悶虧，除非願意砸大錢讓自由球員變心。

除了自由球員及擴編選秀有問題，胡金龍究竟要如何解套，同樣突顯聯盟制度缺陷。由於合約關係，富邦除了繼續冷凍外，僅能選擇讓渡及交易兩條路，而這兩個方法，在國外是家常便飯，在中職卻幾乎是一灘死水。近一次的交易已是2013年統一以蔡璟豪交換Lamigo林家瑋，最近的讓渡球員則是2015年的郭勝安。

胡金龍並非球員與球團不和的首例，2008年興農牛就有意轉賣張泰山，最後在2010年以250萬元價碼將他交易到統一獅。 聯合報系資料照片
胡金龍並非球員與球團不和的首例，2008年興農牛就有意轉賣張泰山，最後在2010年以250萬元價碼將他交易到統一獅。 聯合報系資料照片

若有其他球隊直接提出球員來交易胡金龍，自然是最快的方法。聯盟規章雖沒有太多贅述，但過去已有球員交易及現金買斷的案例，因此並不是太大的問題。然而以胡金龍的身價，各隊要提出對等的籌碼並不容易，畢竟富邦現階段最缺乏年輕球員，但他隊年輕球員早就因聯盟規章滾動而納入保護名單，不用給龍隊選，那又怎會輕易交易給悍將？悍將似乎只能浪費千萬繼續冷凍胡金龍，現金買斷恐怕也很難成行。

已經拿到手的自然會捨不得，但未來選秀的球員卻是充滿未知數，對於想要網羅年輕球員的球隊很有吸引力，因此國外職業球賽選秀權交易，是極為平凡之事。偏偏中職交易制度沒有交代這條，除非聯盟先翻出是否有補述，不然各隊應該不會輕易洽談選秀權交易，免得突然又被事後諸葛。

剛付了大把簽約金的年輕球員，球隊當然不願意交易，但選秀權就不一定了，畢竟還要看該年運氣及球探能力。 聯合報系資料照片
剛付了大把簽約金的年輕球員，球隊當然不願意交易，但選秀權就不一定了，畢竟還要看該年運氣及球探能力。 聯合報系資料照片

另一方面，若悍將讓渡胡金龍，中職不像日職有讓渡金的規定，也就是若他順利轉隊，對悍將而雖然不用付他薪水外，但卻是幫助其他隊補強。而且就現實面而言，他的合約高達月薪70萬，其他球隊接收意願不高，是比較有機會走上直接釋出之路。但尷尬的是，胡金龍若被釋出將成為完全的自由身，可是規章並沒有說明他複數年合約的解套方法，及原球隊如何買斷合約。

可能出現的狀況是，依照合約精神，悍將要結束雙方聘僱關係前，需要支付明年年薪840萬做為買斷。但恢復自由身後，他可以重新議約加入其他球隊，等於悍將賠了夫人又折兵。在國外因為有薪資帽及豪華稅的規定，有些球隊必要時還是會如此做，但台灣並無相關規定，因此等於完全資敵的做法，這或許就是為何悍將寧願等交易或繼續冷凍，卻沒有選擇走上讓渡這條路。

富邦悍將而言，處理胡金龍事件，與其釋出付錢還惹罵名，或便宜賣都極為不划算，現階段反而最不吃虧就是持續冷凍花錢消災。因為交易及讓渡制度不完整，反而害球員走投無路，或許聯盟該考慮檢視這兩項規章，或是有其他補述說詞能夠讓球隊釋疑，幫助胡金龍事件早日落幕。

胡金龍 富邦悍將

相關新聞

中職／聯盟規章害慘胡金龍 交易及讓渡制度也該滾動了

中華職棒今年休賽季異於往常的平靜，因為有胡金龍事件、自由球員及擴編選秀，讓相關的討論非常熱絡。不過這個熱度並不像美國職棒或NBA著重於FA球星究竟花落誰家，或哪隊出現大交易的議題，而是因為「一個規章，

中職／聯盟解讀錯誤 王鏡銘撤FA

中職史上最熱鬧的自由球員（FA）市場，劇情走向愈來愈荒誕，聯盟前天晚間向球團告知，19日對規章解讀錯誤，確認不論是否為原...

中職／越想越不對勁 聯盟還原「髮夾彎」過程

中職聯盟今天確定「滾動式」重新解讀自由球員規章，聯盟承認19日解讀錯誤，不符避免戰力失衡的原意，定調為不論是否為原球團，...

棒球／自評本賽季 林子偉：輸在心態

旅美球員林子偉目前處於自由身，對於下一步動態，他表示，「都交給經紀人，一定會有好消息」，待業期間，先透過「棒球精進計畫」...

日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

日職總冠軍賽「日本一」今天進行第3戰，軟銀隊持續「輾壓」巨人隊，洋投摩爾（Ｍatt Moore）先發7局、無失分，沒被敲...

重光盃／「小螃蟹」沈立宸是棒球癡 沈鈺傑笑稱有點過頭

職棒退役球員「螃蟹沈」沈鈺傑之子「小螃蟹」沈立宸從小是棒球癡，今天在重光盃少棒賽代表福林國小出賽，打擊沒有表現，福林以2...

中職／聯盟重新解釋自由球員 球員工會痛批「玩家家酒」

中職聯盟今天重新解釋自由球員條文，確認不論是否為母球團，各隊最多僅可簽2名自由球員，同意已提出申請的球員可撤回，統一獅隊...

中職／聯盟致歉 同意FA申請25日下午5點前可撤回

中職針對聯盟規章第21章自由球員辦法第150條，有關「球團與行使自由球員（FA）權利之選手締結合約的人數限制規定」，經內...

中職／王鏡銘撤回FA 蘇泰安：18人名單不更動

統一獅隊投手王鏡銘宣布撤回自由球員申請，並質疑聯盟滾動式修正條文，為今年熱鬧的自由市場再掀起另一波話題。獅隊領隊蘇泰安表...

棒球／兩碗飯變一碗飯 鄧愷威目標減肉10公斤

旅美球星林子偉展開「棒球精進教室」計畫，找來鄧愷威當助教，他透露今年季後的一大課題就是「降體重」，原本體重115公斤的他...

中職／王鏡銘撤回自由球員 蘇泰安：等聯盟正式告知

最熱鬧的自由市場，伴隨最混亂的條文解釋，統一獅隊投手王鏡銘宣布撤回自由球員申請，引爆另一波震撼彈。獅隊目前等待聯盟更正公...

棒球／林子偉等待合約 有一絲絲機會就不放棄

旅美球員林子偉目前處於自由身，仍在等待合約的他，今天先在國立體育大學展開棒球精進計畫課程，對於下一步動態，他表示，「這些...

熱門新聞

NBA／火箭修正迷你小球路線 網羅伍德後再簽卡珍斯

NBA／不到快艇組兄弟連線 莫里斯老將底薪返湖人

日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

NBA／戴維斯不急於續約 傳經紀人稱要視補強決定年限

NBA／瘋狂交易後 雷霆剩亞歷山大獨留、鵜鶘威廉森年資最高

NBA／暗指快艇續留意願低 哈瑞爾：湖人讓我有歸屬感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。