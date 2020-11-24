日職／軟銀4連霸差一步 巨人面臨連兩年被橫掃

日職總冠軍賽「日本一」今天進行第3戰，軟銀隊持續「輾壓」巨人隊，洋投摩爾（Ｍatt Moore）先發7局、無失分，沒被敲出安打，中村晃開轟、貢獻3分打點，終場軟銀以4：0擊敗巨人，在系列賽已經取得3勝0敗，距離4連霸只差最後一步。

此戰兩隊都派出洋投先發，巨人桑契斯（Angel Sanchez）繳出6.1局被敲6安打、失3分優質先發，摩爾技高一籌，7局投球完全壓制巨人打線。

摩爾投完7局、共用93球，送出5次三振、2次保送，軟銀在此時換投，未讓摩爾繼續上場挑戰無安打比賽，由莫伊內洛(Livan Moinelo)、森唯斗接替投球，巨人直到第九局才打破安打欄的「0」，丸佳浩面對森唯斗敲安。

軟銀的4分有3分由中村晃貢獻，第三局的兩分砲助球隊首開紀錄，第七局於一、二壘有人時再度敲安，帶有1分打點，洋砲賈西亞(Yurisbel Garcia) 也跟進「補刀」，以安打送回軟銀的第4分。

軟銀在「日本一」持續逞兇，2018年總冠軍賽以4連勝為系列賽收尾，以4勝1和1敗擊敗廣島隊，2019年以4連勝橫掃巨人軍，今年又迅速取得3連勝，已在「日本一」累積跨季11連勝，持續推進紀錄，巨人再不振作，將面臨連續2年被橫掃。