重光盃／「小螃蟹」沈立宸是棒球癡 沈鈺傑笑稱有點過頭

職棒退役球員「螃蟹沈」沈鈺傑之子「小螃蟹」沈立宸從小是棒球癡，今天在重光盃少棒賽代表福林國小出賽，打擊沒有表現，福林以2比9不敵中平、16強止步，但教頭給沈立宸高評價。

重光盃少棒錦標賽16強今天在青年公園棒球場舉行，台北市福林國小強碰上屆冠軍桃園市中平國小，沈立宸先發打第8棒、守左外野，2局首打席敲出左外野方向飛球出局，4局敲出一壘方向滾地球出局。

福林僅在首局拿下2分，中平1局下追分，靠著接連4支安打追回3分、超前比數，3局再靠著單局3安，包括1發全壘打，攻下5分拉開領先差距，4局多添1分保險分，福林以2比9、5局吞敗，16強止步。

沈立宸從小就展露對棒球的喜愛，沈鈺傑表示，從兒子2歲時就跟著他住在宿舍，「算是耳濡目染吧，對棒球超級熱愛的，甚至有點過頭了」，兒子只要醒著的時間都被棒球占據，看影片、玩球、打手遊都是棒球相關。

沈立宸可投可打，在重光盃也有登板後援紀錄，投1局讓打者3上3下，擔任野手守備位置內外兼修，可守一壘、外野。

沈立宸偶像是日籍球星大谷翔平，也很喜歡旅日火腿隊台灣好手王柏融。沈鈺傑表示，因為走過棒球路，知道並不好走，不勉強孩子一定要打球，「他自己愛打，現在先不為未來計劃太多，媽媽會管他功課，父母在後面支持他就好。」

福林總教練章子健給沈立宸好評，「他才5年級，其實個性、球技已經比同齡的孩子成熟了，而且他們這一批有13人，素質也不錯，很期待他們明年能幫球隊打出好成績。」

重光盃少棒4強出爐 忠孝擊退上屆冠軍中平

重光盃少棒賽4強出爐，台中忠孝國小一日兩戰都打到PK延長賽決勝負，首戰延長賽7局以5比4擊敗台東卑南國小，8強以10比3、7局擊退上屆冠軍中平晉級，明天與三星爭冠軍戰門票。

2020年重光盃全國少棒錦標賽16強複決賽今天開打，台中市忠孝國小展現韌性，首場比賽與台東縣卑南國小交手，兩隊6局打完4比4僵持不下，延長賽突破僵局制第7局，忠孝7局上力守不失分，7局下半靠著卑南再見暴投、拿下勝利晉級8強。

忠孝國小8強與上屆冠軍桃園市中平國小交手，兩隊6局打完3比3僵持不下，突破僵局延長賽第7局，忠孝靠著接連5支安打、2次保送、暴投，一口氣攻下7分、奠定勝基，中平追分不及、吞下敗仗。

忠孝先發左投鄭右宏用85球投5.2局僅失3分，沒讓中平將比數拉開，也讓球隊保住機會延長賽搶勝；鄭右宏今年才開始練變化球，也在比賽中收到效果，他的偶像是旅日球員陳冠宇，「常看他投球，一樣是左投會特別注意，他實在很帥。」

忠孝總教練賴朝榮表示，今天運氣不錯，首戰靠著再見暴投贏球，與中平交手球員有進入狀況，才能順利拿下比賽勝利。

宜蘭三星國小今天首戰以4比3擊敗雲林縣文昌國小，8強再以10比5擊敗屏東縣復興國小、晉級4強；另一組4強組合為「桃園內戰」，由仁善國小與龜山國小交手，勝隊取得冠軍戰門票。