中職／聯盟重新解釋自由球員 球員工會痛批「玩家家酒」

《進擊的巨人》中有句大家熟悉的名言，如果以筆者現在的心情改編，就是這樣：「那一天，我終於回想起了，曾經一度對他們軟手所感到的恐怖，還有被擋於東京巨蛋外的那份無奈。」筆者去年年中早已預定在10月底有事前

2020-11-24 07:00