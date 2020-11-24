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中職／聯盟重新解釋自由球員 球員工會痛批「玩家家酒」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
球員工會理事長周思齊。記者蘇志畬／攝影
球員工會理事長周思齊。記者蘇志畬／攝影

中職聯盟今天重新解釋自由球員條文，確認不論是否為母球團，各隊最多僅可簽2名自由球員，同意已提出申請的球員可撤回，統一獅隊投手王鏡銘確定撤回申請。球員工會對此事件發表聲明，痛批聯盟「玩家家酒」。

球員工會發表聲明如下：

1、 2020年球季，從比賽用球、滾動式本壘攻防補述、羅力條款，再到今天的自由球員制度新解，無所適從的選手們不禁要問：「出盡洋相、束手無策，莫非是2020年給中華職棒的挑戰？」

2、 球團鉅額投資、選手拚搏生涯、工會屢次建議規章修正、戮力推動環境前進，產業內所有人投入心力，卻遇上「忽視專業、沒有經營策略、執行力粗糙、故步自封」的聯盟玩家家酒，求神拜佛也是枉然。

3、 2020過得好辛苦。

自由球員 統一獅 中職

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