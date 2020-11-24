中職／越想越不對勁 聯盟還原「髮夾彎」過程

中職聯盟今天確定「滾動式」重新解讀自由球員規章，聯盟承認19日解讀錯誤，不符避免戰力失衡的原意，定調為不論是否為原球團，本季申請FA之選手，任何球團最多只能簽下2人，聯盟相關人員已自請處分。

中職本季原有7人申請成為自由球員，締造史上新高，光是統一獅隊就有陳鏞基、傅于剛、王鏡銘填表，也帶出條文爭議，規章中提到「該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締造契約。」

19日當天，聯盟開會後向媒體解釋，當初設定原意為避免戰力失衡，避免其他球團吸收太多自由球員，因此「任何球團」不限於母隊，聯盟人員近日重新審視規章，發現當時的解讀存在問題，今天承認19日解讀錯誤。

副秘書長王惠民指出，若「任何球團」不限於母球團，將形成球團簽回自家球員後，還可以網羅其他球隊球員的狀況，以獅隊的情況來說，若簽回3人，還有簽下2名自由球員的空間；以富邦悍將與中信兄弟隊申請2人來說，最多也可簽到4名自由球員，並不符合「避免戰力失衡」原意。

王惠民表示，日前聯盟的解讀錯誤，相關人員已經自請處分，也擔心球員因為錯誤解讀，現在必須承擔無法回到母隊的風險，所以同意給予一天時間思考，是否撤回FA申請

聯盟已經告知4隊最終決議，也確認若球員決定撤回FA申請，將自動放在非保護名單。