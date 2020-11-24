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中職／聯盟致歉 同意FA申請25日下午5點前可撤回

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
聯盟為規則解釋錯致歉，也同意已申請FA的球員，可在明天下午5點以前撤回申請。 聯合報系資料照
聯盟為規則解釋錯致歉，也同意已申請FA的球員，可在明天下午5點以前撤回申請。 聯合報系資料照

統一獅隊投手王鏡銘今天撤回自由球員申請，為今年市場再丟下一記深水炸彈，中職聯盟今天發出新聞稿，坦承賽務部先前對規章解釋錯誤，正式致歉，並更正解釋內容為不論是否為原球團之球員，本季七名申請FA之選手，任何球團只能與最多兩名選手締結契約，聯盟也同意已申請FA的球員，可在明天下午5點以前撤回申請。

聯盟發出新聞稿如下

針對聯盟規章第21章自由球員辦法第150條，有關「球團與行使自由球員（FA）權利之選手締結合約的人數限制規定」，中華職棒大聯盟經內部檢討，認定賽務部先前對外解釋不正確。聯盟今（24日）正式致歉，並更正解釋內容為不論是否為原球團之球員，本季七名申請FA之選手，任何球團只能與最多兩名選手締結契約。但為避免球員權益受損影響未來生涯，聯盟也決定同意目前已申請FA之球員，可以於明（25日）下午5時前撤回申請。

聯盟規章第150條第1項條文「當該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締結契約」。聯盟賽務部於11月19日接受媒體詢問時，曾解釋此規定並不包含與原球團行使FA權利的選手締結契約。惟，聯盟經深入檢討，認定此解釋不符條文設立之精神原意。

聯盟當初在通過實施自由球員辦法時，為避免同一球團與過多行使FA權利之選手締結合約，造成戰力失衡，故規定任何球團不得與行使FA權利選手總數相關比例之人數締結合約，依規章精神原意，任何球團應包含原球團在內方為正確。現行規章另有規定，球員在提出FA申請後，兩年內轉往新球團都需依規章第148條「補償規定」對原球團進行補償。

本季申請FA資格之選手眾多，首次出現任何球團是否包括原球團之疑慮，包括聯盟賽務部在內解讀不同造成混淆；因此，球員在申請FA前，恐怕亦無法清楚認知申請後，新球團若考量補償金額或其他因素無意網羅，致該球員最後可能會因人數限制亦無法回到母隊之狀況發生。

聯盟考量此為首度出現之可能狀況，為避免球員因解讀錯誤或混淆而中斷職棒生涯，因此決定同意讓已申請FA資格之選手，於明天5時前重新考慮是否要撤回申請。撤回申請之球員將直接自原球團自動保護名單移出，本月27日擴編選秀時改列不受保護名單供味全龍球團挑選。

聯盟賽務部先前對此條文解釋不正確，造成誤解與質疑，聯盟再次致歉，同時亦將進行內部檢討與懲處。

自由球員 中職 味全龍

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