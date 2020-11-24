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中職／王鏡銘撤回FA 蘇泰安：18人名單不更動
統一獅隊投手王鏡銘宣布撤回自由球員申請，並質疑聯盟滾動式修正條文，為今年熱鬧的自由市場再掀起另一波話題。獅隊領隊蘇泰安表示，聯盟在昨晚告知此事，也跟3位提出自由球員申請的球員說明，他們重新評估後，王鏡銘決定撤回，已交出的18人名單則是不會更動。
蘇泰安表示，昨天聯盟有先打電話告知，自由球員條文重新更正說明，「昨天有把限制和三位球員告知，讓他們自己評估。」最終確定王鏡銘撤回申請。
18人保護名單已在20日繳交，王鏡銘當時因申請FA，不需放入名單，宣布撤回申請後，獅隊也確定不會更動名單。蘇泰安表示，「18人名單不會再做更動，不管聯盟那邊能不能改，我們是認為FA和保護名單沒有關聯，不會再去做更動。」
聯盟滾動式修正條文，引發熱議，蘇泰安表示，制度確實可以更完善、更清楚，讓球員可以明確評估，「第一次遇到，我是認為大家可以以後好好討論，做一個改善，之前也有像聯盟表達，彼此討論，讓大家以後可以運作更順暢。」
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