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中職／王鏡銘撤回自由球員 蘇泰安：等聯盟正式告知
最熱鬧的自由市場，伴隨最混亂的條文解釋，統一獅隊投手王鏡銘宣布撤回自由球員申請，引爆另一波震撼彈。獅隊目前等待聯盟更正公告，領隊蘇泰安表示，「等待聯盟正式告知我們，才能進行後續。」
中職規章中的自由球員辦法中，提到人數限制，「該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締造契約。」
獅隊共3人提出申請，按此條文勢必有人無法續穿獅袍，當時聯盟對條文解釋，此條款的「任何球團」不限於母隊，意味3人都有可能與獅隊再續前緣。
上午王鏡銘於粉絲團發表聲明，宣布撤回自由球員申請，指出聯盟重新解釋規章，重新定義「任何球團」也包括母，將導致獅隊3名自由球員可能面臨失業。
聯盟對此尚未做出回應，獅隊領隊蘇泰安則表示，目前仍在等待聯盟正式告知，才能進行後續。
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