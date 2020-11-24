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棒球／兩碗飯變一碗飯 鄧愷威目標減肉10公斤
旅美球星林子偉展開「棒球精進教室」計畫，找來鄧愷威當助教，他透露今年季後的一大課題就是「降體重」，原本體重115公斤的他，目標下修104、105公斤，目前為110公斤，他笑說：「還很遠。」
小聯盟賽季因為疫情取消，上季在巨人隊1A打拚的鄧愷威，今年早早返台，先前投入未來之星對抗賽，隨中華培訓隊練球，他因隔離期滿比賽已打了快一半，「調整也來不及了，只有跟著練，已經滿久沒有比賽了。」
他未再繼續投入爆米花聯盟賽事，是因為有自己的課題要面對，「我是希望體重可以往下降，這個季末是以重量訓練和體重下降為目標。」
他透露，球團也曾跟他提過，沒有建議他要降體重，但是希望肌肉量可以提升、下修脂肪量，他自己也覺得身體鈍鈍的，「每個人的狀況不一樣，有的人就是適合肉肉的，我也不知道自己適不適合，但就是先試試看。」
除了從訓練上著手外，鄧愷威也進行飲食控管，減少吃的量，也忌食油炸物，「正常吃，但吃的量有變少，可能之前要吃兩碗，現在吃一碗，是不到吃不飽，但晚上會餓。」他笑說：「餓了就睡覺。」
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