棒球／林子偉等待合約 有一絲絲機會就不放棄

旅美球員林子偉目前處於自由身，仍在等待合約的他，今天先在國立體育大學展開棒球精進計畫課程，對於下一步動態，他表示，「這些都交給經紀人，一定會有好消息，交給主。」他也強調，只要還有一絲絲機會，就不會放棄夢想。

大聯盟今年因疫情進行縮水賽季，林子偉出賽26場，累積52打數敲出8安打，打擊率只有1成54，在球季結束後被移出40人名單，也確定未獲紅襪重簽小聯盟合約，成為自由球員。

林子偉今天出席棒球精進教室，邀請桃園大園國中、新明國中，分享自己所學。林子偉透露，自己小時候從來沒有過這種訓練營，「現在的小朋友很幸運。」取名為「精進」，「就是希望他們吸收我們學到的東西，可以在比賽中用到。」

林子偉擔任「國泰夯棒球-MY WAY林子偉棒球精進計畫」總教練。記者侯永全／攝影

「我覺得我們台灣球員不輸拉丁球員，輸是輸在態度。」林子偉指出，「他們給人的感覺，就是不在意打好、打不好，打不好就再來就好，不像台灣人會很在意，一想就幫倒忙。」

他以自己為例，「我就是輸在心理層面，別人也會講，你守備可以這麼自然，為什麼打擊不行？我覺得是因為心理吧！在打擊上會想比較多，就是因為怕打不好。」

今冬處於等待合約的狀態，林子偉現階段先專注於加強重訓和體能，「等球隊確定後，再做之後的決定，看哪些部分要開始準備，再決定看要回母校練，或是跟著中職球隊。」對於下一步，他說：「如果有一絲絲機會，只要還有夢想，就不會想要放棄。」