中職／聯盟滾動式解釋條文 王鏡銘撤回FA宣告
中職今年自由市場熱絡，共有7名球員行使自由球員權利，今天傳出聯盟重新解釋條文，不能簽回2名以上自由球員，統一獅隊投手王鏡銘宣布撤回自由球員申請。
中職規章中的自由球員辦法中，提到人數限制，條文中提到，「該年度行使自由球員權利之選手在8名（含）以下者，則任何球團不得與超過2名以上之行使自由球員權利之選手締造契約。」
今年獅隊共有陳鏞基、王鏡銘、傅于剛3人宣布行使自由球員權利，為單季單隊新高，聯盟也針對這項條文解釋，此項條款的訂定精神在於，避免其他球團吸收太多自由球員，但「任何球團」不限於母隊。
上午王鏡銘於粉絲團發表聲明，宣布撤回自由球員申請，他指出，由於聯盟今天重新解釋，條文內的「任何球團」包括母隊，聯盟也同意撤回自由球員申請，他也指出疑問，「聯盟的反覆解釋行為，卻由選手自行承擔失業風險是否恰當？此FA原本意義已喪失，聯盟反覆滾動解釋規章公信力何在？」
聯盟針對自由球員條文「滾動式解釋」，獅隊當初的18人名單訂定，以3人成為自由球員規畫，如今恐怕也受到牽連。獅隊球團表示，目前仍在等待聯盟正式告知，才能進行後續。
王鏡銘於粉絲團發表聲明
聯盟於2020年11月19日解釋：任何球團只能與最多兩名選手締結契約，此規定不包含與原球團行使FA選手權利的選手締結合約。
聯盟今日致歉，並更正解釋內容為不論是否為原球團之球員，本季七名申請FA之選手，任何球團最多只能與兩名選手締結契約。聯盟也同意目前已申請之選手，可以撤回申請。
經慎重考量後才行使FA，經由市場機制了解自我價值，原意除了自我行使外，能帶動後輩創造自我價值的權利，上訴聯盟致歉並「再度」解釋規定，導致本隊三位選手有面臨FA失敗風險，將無法回到統一獅隊而導致工作權受損，直接失業！！
聯盟的反覆解釋行為，卻由選手自行承擔失業風險是否恰當？此FA原本意義已喪失，聯盟反覆滾動解釋規章公信力何在？
聯盟再度滾動規章解釋當兒戲，選手不能拿未來當兒戲，要對自己職業生涯、工作權、人生負責，經球團通知溝通後，無奈之下只能被迫撤回FA申請，不願拿生涯陪葬！
謝謝統一獅球團，全力協助與聯盟抗議爭取撤回FA申請，也在此向球迷朋友說聲抱歉，由於規章解釋滾動，為降低自已或隊友產生「失業」風險最後的選擇。
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