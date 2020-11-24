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為不完美努力！「戰神」身障棒球隊創辦人百萬拍紀錄片

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
潘瑋杰說，人生都有許多不完美，但就是有這些不完美，人們才能找到自己的那道曙光。記者張睿廷／攝影
潘瑋杰說，人生都有許多不完美，但就是有這些不完美，人們才能找到自己的那道曙光。記者張睿廷／攝影

「戰神」身障棒球隊創辦人潘瑋杰2014年帶著球隊到日本參加「第三屆世界身障棒球大賽」，並斥資百萬，將5位帶有小兒麻痺、右手肌肉萎縮、血友病等不同缺陷的球員打敗挫折的過程拍成一部紀錄片，希望告訴大家「人生都有不完美，但在不完美的時刻，才能找到自己的曙光」，已巡迴超過百場。

潘瑋杰小時候發現有左手肌肉萎縮的症狀，在運動上都很難追上同齡孩子，好勝的他相當不甘心，產生許多負面想法，直到有次接觸到棒球，愛上這項運動，才讓潘瑋杰人生出現轉變。

「人在有夢想的時候，就不會有負面想法」潘瑋杰說，自從愛上棒球後，每天都只想打得更好，根本沒時間去想那麼多，後來在也因為棒球認識很多朋友，發現大家都很努力在為自己的不完美而努力，萌生了拍紀錄片的想法，將身障棒球隊的故事派成一部電影。

潘瑋杰表示，沒有學過拍片，一開始真的很辛苦，根本不懂什麼鏡頭語言，只能從零開始，為了學習，還曾到影展廁所直接堵導演，希望他教自己如何拍片，所幸後來有很多夥伴看見他這麼努力，在大家協助下，終於完成這部斥資百萬的「出口：夢想肢戰」。

潘瑋杰指出，「出口：夢想肢戰」記錄下許多重要時刻，其中令他印象最深刻的是2014年到日本參加的「第三屆世界身障棒球大賽」，教練在最後一場比賽讓所有板凳都上場，全隊圓夢，那種感動是勝利也無法比擬的。

潘瑋杰說，這次拍攝的紀錄片已在台灣、美國等地放映100多場，自己未來也會繼續拍片，希望讓所有人知道，「人生都有不完美，但在不完美的時刻，才能找到自己的曙光，找到自己的出口。」

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