重光盃少棒16強出爐 小球員參觀台北101

重光盃全國少棒錦標賽16強出爐，剛拿下中信盃少棒冠軍的三星、上屆重光盃冠軍中平都晉級；今天也安排小球員們參訪台北101，遠眺台北大巨蛋，小球員期待未來能踏入大巨蛋看球。

剛拿下中信盃少棒賽冠軍的宜蘭縣三星國小今天與新竹縣關西國小交手，三星投打發揮，葉駿恩先發投2局被敲3安、失1分，李天崴後援2.1局被敲4支安打、失1分，兩人聯手壓制。

三星首局靠著陳子康安打先馳得點，豐恩騏補上安打送回第2分，2局林珆豪三壘打添分，再靠著滾地球跑回團隊第4分。

三星5局再起攻勢，單局6安、3保送，一口氣打了11人次攻下6分大局，順利拿下比賽勝利，三星預賽3戰全勝、晉級16強賽。

上屆冠軍桃園市中平國小今天和高雄金潭國小交手，中平3棒李聖哲首局敲出二壘打，2、3局都敲出安打，4局開轟幫助球隊多添保險分，單場4打數都敲安打，貢獻4分打點、打擊表現最亮眼。

中平團隊敲出16支安打，投手群只在4局有狀況，接連投出4次四壞保送、送給對手1分，但及時回穩、沒有再擴大失分，終場以16比1、4局拿勝，中平預賽也是3連勝、晉級16強。

16強賽明天起在青年、觀山棒球場兩地開打，台東縣卑南國小與台中市忠孝國小交手，台北市福林國小與桃園市中平國小交手，雲林縣文昌國小與宜蘭縣三星國小交手，屏東縣復興國小與新北市興穀國小交手。

高雄市中正國小16強與桃園市仁善國小交手，花蓮縣富源國小與高雄市壽天國小交手，南投縣新街國小與桃園市龜山國小交手，新北市大豐國小與台中市力行國小碰頭；16強獲勝隊伍將1日兩戰，爭取4強門票，冠軍預計25日出爐。

今天參賽球隊們分上、下午梯次，分批前往台北101參訪，由導覽員解說、一一認出周圍知名地標和建築物，看到台北大巨蛋外型，小朋友也期待未來有機會到大巨蛋看球、打球。