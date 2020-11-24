日職／調度不解又無氣氛大師 巨人連兩年亞軍味濃

《進擊的巨人》中有句大家熟悉的名言，如果以筆者現在的心情改編，就是這樣：「那一天，我終於回想起了，曾經一度對他們軟手所感到的恐怖，還有被擋於東京巨蛋外的那份無奈。」筆者去年年中早已預定在10月底有事前往東京，恰巧日本一由軟銀及巨人兩隊爭奪，第5場比賽在筆者留日期間於東京巨蛋開打，也幸運地上網抽選到了門票，孰料出發前一晚巨人以直落四被軟銀打敗，就這樣，筆者人生中的第一場日本一大賽就此消失，事隔一年多，沒想到巨人竟然又有可能再度在日本一大賽中被直落四淘汰。

今年日本一大賽的前兩場在央聯主場進行，但由於賽程延後，東京巨蛋另有安排賽事，因此改在大阪京瓷巨蛋開打，對巨人來說其實不算有主場優勢。巨人第一戰派出以14勝2敗拿下勝投王，且防禦率僅有1.97的菅野智之，對上軟銀以11勝、2.16防禦率及149次三振獲得三冠王的千賀滉大，菅野在第2局先被今年覺醒的栗原陵矢打出2分砲，6局又被栗原打出2分打點2壘安打，巨人打線在千賀及牛棚的壓制下，整場只打出4支安打，被三振多達10次，終場以1：5輸掉第一戰。

千賀滉大在與菅野智之的對決中勝出，為軟銀奪得日本一大賽的首勝。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

第二戰巨人的投手是季賽5勝2敗3.16防禦率的今村信貴，軟銀則是同樣以11勝拿到個人生涯首座獎項，防禦率也僅有2.42的石川柊太，這場比賽在首局幾名軟銀中心打者的打擊連串後就勝負已分，相對於軟銀的15支安打，巨人全場只打出5支安打，終場又以2：13大比分落敗。

巨人輸球的原因當然有很多，但原辰德監督在前兩場倒是有幾個調度令人不解，將戸郷翔征調往中繼是最大的疑問。去年在球季尾聲一軍初登板，表現不錯而被帶進日本一的20歲小將戶鄉，今年延續好表現，先發場數、勝投、防禦率、三振數、QS率都僅次於菅野，是巨人陣中第二號王牌先發，不過進入日本一，戶鄉卻連續兩場上場中繼，第一場投1局，第二場投2.1局，如果說是領先的狀況下出來守住勝果，也還說得過去，但連兩場都在落後4分的情形下登板，在牛棚充足的狀態下，將9勝的第二號先發拉去當中繼，結果兩場都輸球，更導致後面先發輪值可能因此亂掉，在短期比賽將先發拉去當中繼不是不行，但通常是在後面幾場才較會出現，系列賽一開始就這樣，實在令人匪夷所思。

打擊是另一個巨人二連敗的原因，兩場比賽加起來只有9支安打攻下3分，這3分全部都是由季中才從樂天被交易過來的惠勒（Zelous Wheeler）所打下來的，惠勒這兩場7打數2安打包括1支2分砲，坂本勇人也有2安，但其餘打者如亀井善行、中島宏之、松原聖彌等人安打皆尚未開張，整隊打擊算是十分低迷，這時不禁讓人想起沒有被排進26人名單中的陽岱鋼，他在傷癒歸隊後的11月表現其實還可以，即使沒有先發也會是代打的好選擇，就看看原辰德到底何時會想起他。

這兩場比賽巨人及軟銀兩隊的休息室氣氛也截然不同，或許與球隊領先或落後有關，但最大的差別仍在於有沒有資深前輩及所謂的氣氛大師來帶動士氣，軟銀的氣氛大師當然就是連到國家隊都還是「熱男」的15年資歷大前輩松田宣浩，巨人陣中超過10年的雖有坂本及龜井兩人，但都不太擅長帶動氣氛，即使季中有樂天的惠勒擔任起這項工作，不過巨人自詡嚴謹，球員壓力龐大，這兩場休息室氣氛實在太凝重，如果這股氣氛沒有找到突破點，接下來的比賽只會打得更綁手綁腳。

今日在軟銀主場福岡PayPay巨蛋的第三戰，巨人要派8勝4敗3.08防禦率的桑契斯（Angel Sanchez）對上軟銀6勝3敗2.65防禦率的摩爾（Matt Moore），摩爾今年的6勝中有5勝是在主場福岡拿到的，防禦率也是穩定的2.68，巨人如果無法攻破，那直落四連續兩年在日本一大賽鎩羽而歸的惡夢將再臨。