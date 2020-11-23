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中職／味全龍啦啦隊擴編 不限小龍女、楊過也可以報名

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍啦啦隊也要擴編，將展開第二屆甄選。圖／味全龍隊提供
味全龍啦啦隊也要擴編，將展開第二屆甄選。圖／味全龍隊提供

味全龍隊明年前進一軍賽場，最近球隊正在研擬擴編選秀，啦啦隊也要擴編，球團表示，第2屆味全龍啦啦隊即日起開放報名，目標預計錄取10人，男女不限，歡迎熱愛表演、擅長舞蹈、年滿18歲的夥伴踴躍報名，加入味全龍大家庭，帶領球迷一同熱血應援。

龍隊去年重返中職，球隊戰力積極補強，看台上後援工作也動起來，去年就曾舉辦第1屆「小龍女」海選，並找來女神Amis擔任啦啦隊總教練。

今年的二軍賽事中，每逢周末在雲林斗六的賽事，球團都安排小龍女與應援團長勛雞在看台應援，帶動現場球迷加油，在二軍交流盃賽、二軍總冠軍賽奪冠剎那，都與現場熱情球迷一同灑下紅色彩帶。1年下來，也累積團隊成員經驗，為明年登上一軍，和其他球隊啦啦隊互別苗頭準備。

啦啦隊目前有隊長琪琪、采依、米奇、梔梔、星岑、軒軒、君白、心璇共8位成員，本次擴編預計再選入男女不拘共10位啦啦隊員。

球團指出，徵選分3階段，即日起至12月4日網路報名書面初審，12月8日公布舞台決選名單；12月8至18日進行第2階段網路投票，12月20日進行第3階段舞台決選。

最終決選將有線上直播，並從參與第2階段投票的球迷中，抽選3人邀請現場觀禮。評審除了有啦啦隊總教練Amis之外，還有知名主播呂佳宜及2位球團代表，期待在專業公平的評選之下，獲得優秀的人才提升團隊戰力。

球團提到，本屆味全龍啦啦隊報名資格不侷限女孩，也歡迎喜歡舞台演出、擅長舞蹈的男性報名，在看台區和小龍女一同成為帶領球迷融入賽事氣氛的重要靈魂。

啦啦隊 味全龍 中職

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