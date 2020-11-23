黑豹旗／央聯贏洋聯 花體擊敗東體晉級8強

黑豹旗青棒賽16強賽今天上演東部體中對決，由花蓮體中以1：0力克東大體中，收下8強門票，花體總教練劉義傳妙喻，靠近太平洋的東體與靠近中央山脈的花體，「這是太平洋聯盟與中央聯盟之爭，今天是央聯贏了。」

花體靠兩名投手聯手完封東體，曾祈勳擔任先發投手兼四棒，投6.1局被敲6安打，林逸翔擔任第一棒，第七局上場後援2.2局被敲2安打。全隊唯一分數則在二局攻下，陳紹瑜先敲二壘打、林承翰保送上壘，下一棒推進二、三壘有人，吳少樺的游擊方向滾地球帶有1分打點。

花體持續推進隊史最佳成績，劉義傳賽後笑說：「最喜歡和東體比賽了，太平洋對中央山脈，兩隊都很注重態度、精神和品行。」

劉義傳指出，曾祈勳和林逸翔是陣中最穩定的投手，給野手較大的安定感，而擔任隊長的林逸翔，「以前跟個小猴子一樣，活蹦亂跳，現在越來越沉穩，所以分配隊長給他，交付給他的事情也都做得很好。」

林逸翔一登板就面臨壘上有人危機，九局也接連出現失誤、捕逸、觸身球攪局，面對1：0的戰局展現高抗壓，尤其第七局傳三壘的守備判斷與執行精準又到位，他也說，那個守備選擇確實很關鍵，「會傳三壘，是因為自己覺得有機會，捕手也是這樣指示，那個真的很重要。」

曾祈勳的球衣袖章上有著手寫的「4強」，這是他在球隊進入16強後寫下的目標，現在距離目標就只差一步，花體將在8強賽對上興大附農，被問到為何不把目標寫更遠一點，曾祈勳笑說：「再把它刷掉再寫」、「後面還可以再寫」。

兩名投手聯手完封對手，又投又打的他們，對投、打的熱愛卻不一樣，林逸翔喜歡打擊多一點，偏好二、游位置，曾祈勳則喜歡當投手，「還是比較喜歡投球，可以掌控球場上的節奏。」