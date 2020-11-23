黑豹旗／鶯歌投手陷催球速迷思 王傳家：忽略協調性

鶯歌工商引以為豪的投手陣容，今天在黑豹旗青棒賽16強遭成德高中擊潰，集體控球偏差，總教練王傳家有點無奈，「速度是每個投手追求的目標，但控制也很重要。」

鶯歌工商此役前兩任投手陳冠豪、賴知頎都以球速見長，賴知頎最快球速達147公里，但兩人今天合計5次四壞、2次觸身保送、1次暴投，首局開始就遇到不少狀況，讓成德高中開賽就攻下4分成為定心丸。

王傳家指出，「從立德盃結束到現在，球員心理有點放鬆，一直調整不過來，不然投手群應該是我們最穩定的部分，最近投手的狀況比野手還多。」他認為，如果陳冠豪、賴知頎拿出應有表現，要打他們的球不容易，「但是壞球率偏高，必須要投比較甜的球對決，就會有危機。」

王傳家直言，這段時間球員的想法就是催球速，導致身體協調出狀況，「速度是每個投手追求的目標，但控制也很重要，還需要一點時間調整。」

陳冠豪首局丟掉4分，持續留在場上，最終先發3局、失6分（責失5分），王傳家表示，「這場比賽也是為了聯賽準備，不會因為一點狀況就換，對他們來說也是學習過程，只是心臟不夠大顆。」