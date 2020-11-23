黑豹旗／母校西苑24日才打 施子謙現身球場沒看錯賽程

黑豹旗青棒賽進行到16強賽階段，統一獅隊投手施子謙現身觀眾席上，但母校西苑高中明天才有賽程，他笑說沒有看錯賽程，只是剛好今天沒事就過來看看，他目前仍處於休息狀態，預計在下周展開自主訓練，「今年球季拉得比較長，多休息不一定不好。」

今天上午賽程由成德高中與鶯歌工商交手，西苑高中則在明天對上高苑工商，上演「雙苑對決」，施子謙現身觀眾席上被虧看錯賽程，他透露，是因為老婆娘家在台北，今天剛好沒事就過來看看。

施子謙本季表現起伏頗大，整季挨了25轟改寫中職紀錄，季末兩場先發合計5局丟掉12分（責失10分）後，被降下二軍，總冠軍賽也因考量用不到5號先發而被割捨，全程隨隊見證「冠軍獅」的誕生。

施子謙坦言，沒進入28人名單，當下是有點失落，「但球隊拿下冠軍後，好像都沒關係了，自己也是一整年參與季賽，不會覺得少了參與感。」

他目前處於完全休息的狀態，「今年球季比較晚開打、又很早開始準備，疲勞期比較早遇到，多休息不一定不好，先讓自己放鬆，不要給自己那麼大的壓力。」他笑說，自己最近就是完全忙著帶小孩，「最近沒有練球的想法，不要一直去追棒球的事，脫離一下也不錯。」