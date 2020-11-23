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黑豹旗／「成德大王」王苡丞 3安打攻破鶯歌投手陣
成德高中今天以9：4擊敗鶯歌工商，收下黑豹旗青棒賽8強門票，第四棒王苡丞敲出3安打、貢獻4分打點，賽後休息室內傳來陣陣「成德大王」聲音，原來他從高二起，就被隊友起鬨取了這個響亮的綽號，身為左打的他，最喜歡的球員就是王柏融，「有這個綽號，還滿開心的。」
成德高中總教練黃郁倫表示，與鶯歌工商交手過幾次，兩隊向來是五五波，「我對我們選手的攻擊比較有信心，他們是投手群真的比我們好。」今天成德的打擊攻破鶯歌的投手陣，他指出，把握住第一局得到4分相當關鍵。
鶯歌工商先發投手陳冠豪開賽就不穩，王苡丞首局的安打、帶有2分打點，幫助成德首開紀錄，第四局的二壘打再貢獻2分打點。
王苡丞表示，第一局的安打想著先搶分數，讓投手比較好丟，這場比賽滿意在於，「重要的時候，有跳出來幫助球隊贏球。」他指出，鶯歌的投手球速比較快，「3支安打都是抓變化球打。」
成德高中今年在桃園盃擊敗超級強權平鎮高中，拿下冠軍，王苡丞以5成71打擊率拿下打擊王，他也說：「從那時候開始，對自己有比較有信心。」越練越壯的身形歸功於教練課表，「暑假有照著教練的課表走，比賽場上有表現出重量訓練的成果，揮棒速度比以前快。」
隊友稱他「成德大王」，王苡丞很不好意思，「我也不知道原因，可能因為我是左打吧！」他說最喜歡的球員就是王柏融，所以也很開心有這個綽號。
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