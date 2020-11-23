黑豹旗／生日願望成真 盧奕呈人生首轟助成德晉8強

面對鶯歌工商堅強的投手實力，成德高中在首局就以打擊重擊對手，第一棒盧奕呈和第四棒王苡丞都繳出3安打「猛打賞」，加上「巨瀚」黃玠瀚中繼6.1局失2分好投，成德高中終場以9：4擊敗鶯歌工商，挺進黑豹旗青棒賽8強。

鶯歌工商前兩任投手陳冠豪、賴知頎都是速球派投手，但一開賽就狀況連連，首局成德高中就靠3支安打、2次保送、2次失誤，掃進4分，王苡丞的安打帶有2分打點。

成德高中持續有攻勢，王苡丞3安打、貢獻4分打點，盧奕呈單場3安打依序為一壘打、三壘打、全壘打，而這還是他的生涯首轟。

盧奕呈過去以擔任6、7棒居多，今年在換了總教練黃郁倫後，相中他在守外野的腳程，因此移往開路先鋒。

盧奕呈談起打擊心態有金句，他說：「每次上去打擊都是平常心，不要讓自己有太多渴望和太多害怕。」敲出人生的第一發全壘打，他自己也嚇到，「有被隊友虧，每個都講是首轟。」

他透露每年生日的第一個願望都是生涯首轟，「去年生日就有在全隊面前說，結果一直打不出來，所以今年就沒有許這個願望，先不要。」

黃玠瀚從第二局接手投球，以103球吃下6.1局，被敲7安打、失2分，繼32強賽後，再次收下16強門票，連兩戰都當功臣的他，國小時期其實是位神射手，小學5年級時曾在射箭全國賽進入前八。

他透露，當時因為射箭隊人數不夠，無法參加全國賽，他在6年級時被棒球隊教練相中，問他要不要打棒球，才因此展開棒球路，至於射箭經歷對打棒球有沒有幫助？他說：「應該沒有吧！」