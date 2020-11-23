中職／前兄弟象投手陳逸松過世 劉義傳哀慟不捨

罹患大腸癌的前兄弟象隊投手陳逸松今天過世、享年57歲；認識超過30年的好友劉義傳說，「台灣棒球界痛失英才」，也希望大家認真教學之餘，也要注意身體。

陳逸松為兄弟象創隊元老，中職生涯8年留下戰績14勝12敗2救援，出賽防禦率4.32，從職業棒球隊退下後在基層棒球執教，公元2011年起執教長安國中青少棒隊。

陳逸松2018年發現罹大腸癌，仍心繫球隊表現，今年病情加重、進醫院靜養。

花蓮縣立體育高級中等學校青棒隊總教練劉義傳表示，上午10時左右接到消息，相當痛心，他對陳逸松的印象就是體能很好，「長跑能力非常好」，很實在、溫柔。

他說，之前知道陳逸松生病時，好友們私下都會聯絡；陳逸松為基層棒球培育很多好手，棒球界痛失好教練，「我們則少了一個好朋友」。

劉義傳表示，看到陳逸松狀況很心疼，也希望大家認真教球之餘，也要小心身體，注意睡眠和飲食。