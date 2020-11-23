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關懷盃／最煎熬時期已經過去 楊志龍瞄準4月實戰

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
中信兄弟投手楊志龍。記者陳宛晶／攝影
中信兄弟投手楊志龍。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊投手楊志龍肩膀動刀，正處於漫長的1年復健期，但最辛苦的時期已經過去，現在的他，瞄準明年4月重上戰場，也在養傷期間「調整體態」，已經減了10公斤掉。

楊志龍現身關懷盃棒球賽最終日活動，他在今年春訓時因持續感受到肩膀不適，經檢查確認為右肩棘上肌撕裂傷，決定動刀治療。

談到目前的復健進度，楊志龍透露，「還滿順利的，秋訓時已經進入短牛棚，預計明年4月可以上場比賽。」

漫長的復健期對意志是場煎熬的考驗，但對楊志龍來說，最辛苦的時期已經過去，「剛開完刀時比較失落，因為知道還有很長一段路要走。」看著隊友可以上場比賽，多少有點羨慕的心情，可以挺過這些關卡，他說家人的支持和防護員的協助，都是他最想感謝的對象。

他透露，在復健期間有在「調整體態」，他笑說：「反正也沒什麼事做。」他從控管飲食下手，避免高熱量食物，減了大約10公斤掉，目前體重為92公斤，也感覺到投球的負擔減輕。

楊志龍小時候打過4屆關懷盃，現在自己以職棒球員的身分投入這項賽事，他說：「就像智勝（林智勝）說的，他希望我們可以接棒做這些事。」他回憶小時候最期待在關懷盃看到的球星，「陽森，那時候覺得他很厲害。」當時到處追著球星跑要到的簽名球，也都還留在家中。

關懷盃 棒球 牛棚

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