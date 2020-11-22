日職／軟銀3轟擊倒巨人 日本一10連勝

軟銀隊在日職「日本一」總冠軍賽第二戰展現強大火力，洋將賈西亞（Yurisbel Gracial）、迪斯派（Alfredo Despaigne）以及捕手甲斐拓也都開轟，以13：2擊敗巨人隊，將昨天才創下的「日本一」跨季連勝紀錄推進到「10」。

軟銀前三局靠著賈西亞兩分砲、甲斐拓也陽春砲，攻下6分，巨人直到5局下才靠著惠勒（Zelous Wheeler）的2分砲打破鴨蛋，前一戰唯一1分也是惠勒在9局下的高飛犧牲打攻下，惠勒一人就包辦巨人隊這兩場比賽的三分打點。

然而軟銀進攻還沒結束，7局上迪斯派的滿貫砲確定勝負，9局上軟銀再添2分，將比數拉開到10分差以上，全場合計敲出15支安打。

軟銀先發投手石川柊太投5.1局，僅因惠勒的全壘打丟掉2分，巨人先發投手今村信貴則是僅投1.2局就丟掉4分（3分責失），後面接手的戶郷翔征、田口麗斗、鍵谷陽平也都有失分，丟掉13分創下隊史在「日本一」的最糟紀錄。

軟銀從2018年「日本一」第3戰開始對廣島隊拿下4連勝，去年再以4連勝橫掃巨人，加上今年至今的2連勝，在「日本一」拿下10連勝；若以季後賽來說，從去年高潮系列賽首戰輸球後，就未嘗敗績，至今已14連勝。

軟銀還差兩勝就可連續四年奪得「日本一」，過去在總冠軍賽先取得2連勝（包含2勝1和）共有37支球隊，其中28隊奪冠，奪冠率是76%，第三戰將在周二移師到軟銀主場舉行。