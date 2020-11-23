中職／擴編選秀滿是砂礫 味全龍新球季是要怎打？
中職第二次擴編選秀本週五登場，味全龍將從其他4隊所提18人保護名單之外，加上2019、2020年選秀新秀之外，再加上7名FA自由球員不能選，大概近150人無法挑，味全能選到的好手極其有限，有可能挑28至32歲左右的中生代選手為主，帶領陣中一票年輕球員往前衝。
去年第一次擴編選秀，味全選了羅華韋、廖文揚、曾陶鎔、江忠垣，4人在母隊已是戰力規劃之外的球員，明年進軍一軍例行賽，他們是否還具有效戰力不無疑問。
目前味全有近60名本土球員，過半數恐怕難以在一軍戰場長期生存，投手群有旅外經驗的王維中、羅嘉仁、廖任磊領軍，加上三洋投(預定)，搭配不少年輕投手在牛棚待命，投手戰力可能不如其他四隊，但應該不至於天差地遠。
重點在於，味全能否找到戰力強大的洋投，與王維中合組夠強的先發輪值，若每場先發能吃大量局數，就能有效減緩牛棚負擔，否則味全第一年打120場例行賽，若先發崩盤，可能季中牛棚就被操垮了。
如果4隊保護名單之外沒有實力好的投手，味全應該不會在第二次擴編選秀勉強選，而是會以補強捕手、野手為主，當整個打線、守備布局穩固，甚至有很高的機會找洋砲來助陣，提升整體打線火力，然後，再來談鞏固投手群。
味全明年可能長期出現在一軍賽場的捕手應該是蔣少宏、林辰勳，前者大學剛畢業，後者高中剛畢業，兩人絕對無法合力扛起蹲捕重任，所以味全一定會從其他4隊挑走有經驗的捕手，帶領陣中兩名年輕缺乏職棒經驗的「小龍捕」，至於人選會是誰？這還真的很難預測。
內野佈局方面，一壘手董秉軒、二壘手李凱威、三壘手劉基鴻、游擊手曾傳昇與張政禹，加上工具人王順和、朱祥麟，年齡都在23歲以下，而且談不上板凳深度，味全應該會從其他4隊撿1、2名有經驗的內野手，就看各隊保護名單以外有無好貨。
事實上，味全外野戰力也很有限，洪瑋漢、林孝程、郭天信只能算堪用，老經驗的曾陶鎔、林旺衛、林驛騰能否扛重任不無疑問，味全應該只會考慮各隊保護名單之外有戰力的外野手，甚至會納入能守內、外野的工具人。
味全的難處在於，花了4200萬元權利金，選進的8名球員，非一線戰力的機會相當高，這樣就失去擴編選秀的目的，不過，遊戲規則既然是如此，味全只能咬牙去選了，可以預期的是，缺兵少將的味全，明年戰績鐵定不會太好。
另一個觀點是，味全如果口袋夠深，不妨從自由球員市場尋找可用的戰力，哪怕是一名選手也好，這絕對不會比擴編選秀網羅的選手還差，而且還能付出相對較小的代價，就看味全高層如何考量了。
中職現有4球團也應該思索，如果這樣的新球隊加盟辦法，換作是自己面臨這樣的條件，是否也會接受？如果答案是否定的，寧可買現有球隊，而不願自己組球隊，那麼，是不是也可以適度修改新球隊加盟辦法的相關條件，讓第6隊進軍中職，比較有可能在未來幾年實現，畢竟除了統一獅之外，中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿都是買現有球隊，從未歷經新球隊從無到有的艱辛歷程，其中辛苦只有味全清楚。
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