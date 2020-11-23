中職／擴編選秀滿是砂礫 味全龍新球季是要怎打？

中職第二次擴編選秀本週五登場，味全龍將從其他4隊所提18人保護名單之外，加上2019、2020年選秀新秀之外，再加上7名FA自由球員不能選，大概近150人無法挑，味全能選到的好手極其有限，有可能挑28至32歲左右的中生代選手為主，帶領陣中一票年輕球員往前衝。

去年第一次擴編選秀，味全選了羅華韋、廖文揚、曾陶鎔、江忠垣，4人在母隊已是戰力規劃之外的球員，明年進軍一軍例行賽，他們是否還具有效戰力不無疑問。

味全龍在第一次擴編選秀選進的曾陶鎔、廖文揚、羅華韋和江忠垣(由左至右)能貢獻出即戰力嗎？第二次擴編選秀能選到的球員不可能更好。 聯合報系資料照片

目前味全有近60名本土球員，過半數恐怕難以在一軍戰場長期生存，投手群有旅外經驗的王維中、羅嘉仁、廖任磊領軍，加上三洋投(預定)，搭配不少年輕投手在牛棚待命，投手戰力可能不如其他四隊，但應該不至於天差地遠。

重點在於，味全能否找到戰力強大的洋投，與王維中合組夠強的先發輪值，若每場先發能吃大量局數，就能有效減緩牛棚負擔，否則味全第一年打120場例行賽，若先發崩盤，可能季中牛棚就被操垮了。

如果4隊保護名單之外沒有實力好的投手，味全應該不會在第二次擴編選秀勉強選，而是會以補強捕手、野手為主，當整個打線、守備布局穩固，甚至有很高的機會找洋砲來助陣，提升整體打線火力，然後，再來談鞏固投手群。

味全明年可能長期出現在一軍賽場的捕手應該是蔣少宏、林辰勳，前者大學剛畢業，後者高中剛畢業，兩人絕對無法合力扛起蹲捕重任，所以味全一定會從其他4隊挑走有經驗的捕手，帶領陣中兩名年輕缺乏職棒經驗的「小龍捕」，至於人選會是誰？這還真的很難預測。

文化大學畢業的捕手蔣少宏不太可能馬上就扛起味全龍主戰捕手的工作，最好能先找一名有職棒經驗的前輩來帶領。 聯合報系資料照片

內野佈局方面，一壘手董秉軒、二壘手李凱威、三壘手劉基鴻、游擊手曾傳昇與張政禹，加上工具人王順和、朱祥麟，年齡都在23歲以下，而且談不上板凳深度，味全應該會從其他4隊撿1、2名有經驗的內野手，就看各隊保護名單以外有無好貨。

事實上，味全外野戰力也很有限，洪瑋漢、林孝程、郭天信只能算堪用，老經驗的曾陶鎔、林旺衛、林驛騰能否扛重任不無疑問，味全應該只會考慮各隊保護名單之外有戰力的外野手，甚至會納入能守內、外野的工具人。

味全的難處在於，花了4200萬元權利金，選進的8名球員，非一線戰力的機會相當高，這樣就失去擴編選秀的目的，不過，遊戲規則既然是如此，味全只能咬牙去選了，可以預期的是，缺兵少將的味全，明年戰績鐵定不會太好。

另一個觀點是，味全如果口袋夠深，不妨從自由球員市場尋找可用的戰力，哪怕是一名選手也好，這絕對不會比擴編選秀網羅的選手還差，而且還能付出相對較小的代價，就看味全高層如何考量了。

味全龍或許可以考慮狠下心來在自由市場挖角一個有領導能力的老將，如周思齊(圖)或是陳鏞基等球員，或是買斷胡金龍的合約。 聯合報系資料照片

中職現有4球團也應該思索，如果這樣的新球隊加盟辦法，換作是自己面臨這樣的條件，是否也會接受？如果答案是否定的，寧可買現有球隊，而不願自己組球隊，那麼，是不是也可以適度修改新球隊加盟辦法的相關條件，讓第6隊進軍中職，比較有可能在未來幾年實現，畢竟除了統一獅之外，中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿都是買現有球隊，從未歷經新球隊從無到有的艱辛歷程，其中辛苦只有味全清楚。