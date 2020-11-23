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日職／推DH制的起手式 巨人竟只能求不被橫掃

聯合新聞網 / Hiyan
巨人王牌菅野智之在第一戰守不住軟銀栗原陵矢，被他打下4分打點，成了最大敗筆。巨人陷入極為不利的局面。 擷圖自日本職棒官方網站
巨人王牌菅野智之在第一戰守不住軟銀栗原陵矢，被他打下4分打點，成了最大敗筆。巨人陷入極為不利的局面。 擷圖自日本職棒官方網站

2020年日本職棒總冠軍賽於21日開打，「軟銀對巨人」的戲碼除了是第12度、日本職棒史上最多次的對戰組合、連續兩年對戰之外，另外一個焦點在於開打前夕，兩隊共同決定這個系列賽不分主場一律採用DH指定打擊制度。

由於前兩場是央聯巨人隊的主場，因此原本兩隊投手都必須上打擊，結果多出DH這個位置可以使用調配，兩隊會如何安排就深受矚目。結過巨人一如預期將「多出來」的棒次留給傷癒的老將龜井善行。軟銀則沒有出現央聯出身的巴倫汀（Wladimir Balentien）名字，而是兩場比賽都排出另一名洋砲迪斯派（Alfredo Despaigne）先發。結果兩場比賽打下來，龜井善行6個打數0安打，迪斯派則是7打數2安打，包括昨天的滿貫全壘打、貢獻6分打點。不過龜井善行並非巨人連兩戰輸球的關鍵，主要在於巨人全隊投打都被軟銀徹底比下去，兩場比數分比數分別是5:1、13:2，軟銀總安打數23支大幅超越巨人的9安，讓人不得不再次感嘆：「兩隊甚至兩聯盟的實力差距恐怕比帳面上的數據來得更大！」

一旦今年日本總冠軍賽的結果再度重演去年巨人被4戰橫掃的難堪戲碼，原辰德多次疾呼的「央聯跟進採用DH指定打擊」勢必會再度引發討論。

軟銀在去年總冠軍賽橫掃巨人，今年再度來勢洶洶，從2018年第3戰開始已經在日本總冠軍賽締造10連勝。 擷圖自日本職棒官方網站
軟銀在去年總冠軍賽橫掃巨人，今年再度來勢洶洶，從2018年第3戰開始已經在日本總冠軍賽締造10連勝。 擷圖自日本職棒官方網站

今年是日本職棒繼1985年的阪神對西武之後、相隔35年再度採用全主場DH指定打擊制。儘管日本職棒秘書長井原敦強調：「這是因為新冠狀病毒影響的2020年日本總冠軍賽限定！」主要考量到選手比起過往更加疲勞、負擔增加的特殊球季，因而希望透過全DH制的實施減輕投手必須上場打擊的負擔以及受傷風險，與中央聯盟內部在討論的DH指定打擊制沒有任何關係。不過這一次等於是一個重大變革，會不會加速未來央聯DH制的推行，值得觀察。

原辰德是目前檯面上推動DH制最為積極的監督，去年總冠軍賽後巨人隊以4連敗給軟銀，他即曾表示，為了縮短和太平洋聯盟的差距，希望中央聯盟能夠實施DH。以跨聯盟交流戰來說，2005年開始到去年（※2020年因疫情停辦），15年當中整個中央聯盟僅有1次在對戰上取得勝多於敗的優勢，總戰績也是洋聯1098勝遙遙領先央聯的966勝。

因此即使這一次是由對手軟銀臨時提案，加上過往的數字，包括從2013年總冠軍賽起洋聯球隊在DH制的比賽中17連勝，以及過去10年洋聯球隊在DH制比賽中的壓倒性勝利（23勝7敗、勝率0.767），原辰德仍舊爽快答應，多少帶有涵義，希望利用這一次的總冠軍賽做為推動中央聯盟採用DH制的「起手式」。

原辰德的論調很清楚，「有了DH制之後棒球人口將會增加，也會讓想成為職棒選手的人變得更多！」希望藉此加深投手以及打者的專業專精化，讓打者出賽機會增加而養成更多的優秀打者以及專職選手，也讓投手的整體素質再向上提升。他在大賽前夕對媒體表示：「我認為這將是一個很有趣的系列賽。沒有任何冷場的局面，球迷將更加沸騰。沒有任何一個人是站上打席區被三振！」然而就前兩戰的結果來看，包括巨人王牌菅野智之在內，必須面對從「有一個固定出局棒次」到「1-9棒都不能鬆懈」，並且是檔次更高的軟銀9人打線。而相對之下，對軟銀的先發投手而言則是維持跟例行賽相同的投法即可，更何況對手是去年被他們橫掃的對手，兩軍在心理層面上的優劣勢相當明顯。因此可以說原辰德的這個起手式對於已經7年沒有奪冠的巨人軍來說是相當冒險的。

雖然系列賽結果未知，不過打完前兩場大致符合多數專家的預測，「巨人難敵軟銀！」加上這兩場比賽無論過程或是結果，巨人隊都顯得難以招架，甚至打得不像一個聯盟冠軍隊，不免讓大賽前爽快應允採用DH制的原辰德顏面無光。另外，也不免令人質疑，是否正如前中日龍隊監督，現在擔任球評的落合博滿曾經批評的「兩聯盟實力差距不是有沒有DH的問題！」

巨人隊想要保住聯盟優勝隊的顏面，從24日開始移師到福岡PayPay巨蛋的系列賽必須多加努力了。連菅野智之都擋不住，巨人想要翻盤難如登天，至少不要保住一勝，避免連兩年遭到清盤，恐成了他們在接下來的最大目標。

讀賣巨人 軟體銀行鷹 菅野智之

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