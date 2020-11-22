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重光盃／為王柏融加油 復興國小期待見到學長

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
屏東復興國小少棒隊的潘丞佑是中信兄弟隊吳俊偉的姪子。圖／台北市棒球協會提供
屏東復興國小少棒隊的潘丞佑是中信兄弟隊吳俊偉的姪子。圖／台北市棒球協會提供

重光盃全國少棒錦標賽預賽階段進入第二天，屏東復興國小今日以2：17不敵強敵桃市仁善，資源不多的復興是孕育不少球星的搖籃，包括旅日的王柏融，總教練陳啟民就說，小球員的偶像只有兩種，一是王柏融、一是中信兄弟球員。

復興國小的職棒校友中，從最早期的廖敏雄、陳文賓，近期則以效力日本職棒火腿隊的王柏融最出名，而王柏融「大器晚成」直到大學時期才嶄露頭角的例子，就是陳啟民教學上最好的榜樣。

「說實在，王柏融不是天才型選手，他真的是靠一點一滴練起來的。」陳啟民說：「我常跟小孩子說，不要夢想一覺醒來就變強了，要跟學長一樣認真、努力、自我要求，他們也都很聽話。」

陳啟民透露，王柏融常透過經紀公司，在訓練、球衣上提供幫助，「學弟們都在台灣幫他加油，會一起看日本火腿的比賽，當然更期待他有朝一日可以回來看看學弟，大家一定很高興」。

陳啟民笑說，「你去問他們偶像是誰，只會有兩個答案，一個是中信兄弟的球員，一個是王柏融。」目前陣中的潘丞佑就是兄弟投手吳俊偉的姪子。

復興國小這批球員中，多半在家庭經濟上處於弱勢，不少家長期待孩子靠打球出頭天，「很感謝包括中信母企業與重光盃的幫助，以及校友們很稱職的當個標竿。」陳啟民說道。

汶水國小則靠著湯詠朋的再見場內全壘打，以9：2提前結束比賽，拿下此賽事的隊史首勝，位於苗栗泰安的汶水國小，有位職棒校友、統一獅隊二壘手林靖凱，啟蒙教練張明照透露，林靖凱從小自我要求高，休賽季還會回老家自主訓練。

雲林縣文昌國小首度受邀參賽，在近50人後援會的加油聲中，以10：0提前擊敗台北市立農國小，拿下第2勝，到加油的除了家長外，還有校長廖妙英以及兩位教師隨隊，就是希望賽後盯著學生讀書，不讓棒球影響課業。

苗栗汶水國小少棒隊的湯詠朋擊出再見場內全壘打，將比賽提前結束。圖／台北市棒球協會提供
苗栗汶水國小少棒隊的湯詠朋擊出再見場內全壘打，將比賽提前結束。圖／台北市棒球協會提供
雲林文昌國小校長廖妙英勉勵少棒隊球員。圖／台北市棒球協會提供
雲林文昌國小校長廖妙英勉勵少棒隊球員。圖／台北市棒球協會提供
屏東復興國小少棒隊的總教練陳啟民。圖／台北市棒球協會提供
屏東復興國小少棒隊的總教練陳啟民。圖／台北市棒球協會提供

王柏融

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