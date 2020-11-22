關懷盃／小球員見偶像好緊張 林靖凱「先處理一下」

台中上楓國小首度參加關懷盃棒球賽，就有豐碩成果，2天打了5場比賽，包括今天在季軍戰以10：6擊敗宜蘭竹林國小，被教練點名表現最佳的林資凱，還在賽後獲得偶像林靖凱提點，讓他當場緊張到身體僵硬。

上楓國小從台中來到台東參賽，教練開了6小時的車長途跋涉抵達，小球員也很爭氣，連連闖關，直到準決賽才以0：10不敵紅葉國小，季軍戰迅速重整心情後收下勝利，關懷盃初體驗就帶回獎盃。

教練江宗霖稱讚小球員表現，「這趟的目的是讓小朋友吸收經驗，他們也有把握住機會，還多打了2場比賽。」他指出，目前陣中主力多是6年級，「希望今年好好再拚1年，明年就要面臨斷層，還是要再努力招生。」

上楓國小首度參與關懷盃，全隊感受來自台東的熱情，被教練點名表現最佳的林資凱，也說喜歡來台東比賽，理由是什麼？他回答：「好山好水」。

關懷盃向來聚集大批職棒球星到訪，是小球員最期待的事情之一，至於林資凱有沒有見到最喜歡的球員，他回答：「最喜歡的沒來。」他最愛的球員是樂天桃猿隊陳晨威，但看到林靖凱還是心滿意足，「因為別人接不到的球，他都可以接到。」

林靖凱剛好為季軍戰擔任監場，兩人賽後直接被湊在一起合照，林資凱全身僵硬、不敢直視林靖凱的眼神，林靖凱見狀也展現體貼，先跟在場媒體笑說：「我先處理一下」，帶著小球員說起悄悄話、鼓勵他。