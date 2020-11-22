P聯盟／周杰倫加持 攻城獅壓下領航猿

P聯盟官方熱身賽再度迎接流行天王周杰倫到場，日前高歌周杰倫名曲的攻城獅隊後衛高國豪也以16分、9籃板、9助攻的「準大三元」和原唱相見歡，加上副隊長成力煥26分領軍，聯手助隊以96：87擊敗桃園領航猿隊。

攻城獅昨天熱身賽大比數落敗，教頭林冠綸今天下達「必勝令」，要球員以積極和珍惜舞台態度迎接今天挑戰，副隊長也以身作則，上半場以百分百命中率攻下17分，助隊取得兩位數領先，加上高國豪全能演出，容毅燊、蕭順議各14分表現，以勝利為最後一場熱身賽作結。

全場繳出26分、7籃板的成力煥感謝隊友籃下表現優異，迫使對方變陣，自己才有外線，「我相信大家各司其職，就有機會贏球！」

差點有「大三元」演出的高國豪謙虛說，團隊勝利至上，「個人數據都是靠著隊友們幫忙才有的。」

領航猿只有8人應戰，以林耀宗23分、17籃板表現最佳。