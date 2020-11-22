關懷盃／紅葉隊史首度奪冠 方穎豐有3年計畫

關懷盃棒球賽今天落幕，少棒組由台東紅葉國小少棒隊在冠軍賽以12：9擊敗高雄桃源國小，隊史首度拿下關懷盃冠軍，今年8月才來到紅葉的校長方穎豐說：「對棒球人來說，紅葉就像聖地。」他期許用3年時間，重新擦亮紅葉少棒的招牌。

19日開打的關懷盃，今天進入最後一天賽程，少棒組由紅葉國小收下冠軍、桃源國小亞軍，首度參賽的台中上楓國小則摘季軍；青少棒組由台東卑南國中摘冠，花蓮化仁國中亞軍、南投三光國中季軍。

這是紅葉國小首度在關懷盃奪冠，一路上擊敗多支身材比自己魁武的隊伍，總教練武俊鴻指出，「一路上的對手，都比我們大隻，球員是不會怕，主要是平常都打變化球，突然打直球不太習慣，第一場表現比較不好。」

冠軍戰上演打擊大戰，紅葉陣中的側投陳拓呈，負責最後4局，被敲9安打、失4分，拿下勝投，武俊鴻指出：「拓呈在前一場對千秋的比賽就投得不錯，他的特點是球會跑、側投、球路刁鑽。」陳拓呈奪得大會最佳投手獎，自評好投關鍵，他說：「放輕鬆去投，不會怕被打，還有隊友的幫忙。」

深耕台東的方穎豐，已經待過台東許多基層球隊，過去在泰源國小時，是以張進德為首的「張家兄弟」啟蒙恩師，他在今年才剛從豐田國小轉調紅葉國小，武俊鴻也很感激，「方校長過來，我們的經費、人力來源都提升滿多。」

方穎豐透露，「我希望用3年時間，把紅葉的傳統歷史，包括紅葉村、布農族、台東棒球，把這個招牌重新做起來。」

儘管目前紅葉少棒3、4年級成員裡有紅葉本村學生，但此次參賽的18人軍團，沒有任何來自當地部落的布農族球員，皆是為了打球而來到紅葉的小球員，包括阿美族、泰雅族、卑南族與漢族，讓方穎豐笑說這次全是「洋將」。

方穎豐表示，自己帶球隊帶了快30年，「紅葉對我們來說就是聖地，棒球人會有想為它奉獻的心理。」對於重新擦亮紅葉招牌有期待，他說：「目標是希望可以打起紅葉這個招牌，讓家長可以主動把孩子送過來，大家對紅葉還是有歷史的熱情，希望可以重新打造。」