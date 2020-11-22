黑豹旗／一天變左打 池恩齊卻說哥哥吳俊偉更好

高一比賽前改左打，造就池恩齊成為現在的快腿打者，即使被稱讚是天生好手，屏東高中的池恩齊卻認為哥哥、中信兄弟隊投手吳俊偉才是真的天才，「他各方面都比我厲害，連跑也比我快」。

吳俊偉今天現身黑豹旗青棒賽場邊，為弟弟加油，對於今天池恩齊2打數、2安打的表現，吳俊偉稱讚，「打得不錯，但還是要再加油，為未來鋪路。」特別兩支都是內野安打，「之前沒那麼快，希望他繼續保持對棒球的熱情」。

兩人一起受訪時不忘鬥嘴，談起國小同宿舍的往事，吳俊偉說：「對他比較嚴格啦，訓練上會比較注意，希望他比別人更好。」不過吳俊偉也坦承，當時偶而會欺負弟弟，叫他幫忙洗衣服，「後來都有跟他道歉，很不好意思。」

雖然也認為當時的哥哥確實「很凶」，不過池恩齊說：「他是為我好。」談到吳俊偉，池恩齊言談中滿滿的驕傲，「喜歡看他投球。」還把哥哥三振打者的影片設成最愛，「無聊就會點開來看，心臟太大顆，很帥」。

看到哥哥在中信盃砲轟許基宏的影片，池恩齊不覺得意外，「他本來就是打擊天才，高中打過滿多全壘打的，球速也有146公里，後來到成棒變成149公里，今年投到153公里。」對哥哥的改變，池恩齊記得很熟。

不過，池恩齊自己也不遑多讓，原本右打的他，在高一參加螺絲盃比賽前一晚，因為打擊陷入低潮，改成左打，第一個打席就敲出三壘打，後來在翁克堯的幫助下，正式調整為左打。