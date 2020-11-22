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關懷盃／來可甩職業倦怠 林祐樂推薦非原住民球員也來

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
林祐樂。記者陳宛晶／攝影
林祐樂。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊參與關懷盃棒球賽，球員幾乎都全程待滿4天行程，林祐樂透露，陳鏞基高國慶都常常說，希望他們年輕選手也能跳出來，多參與關懷盃活動，「能來就盡量都跟完，身體、心靈也從中得到恢復。」

關懷盃今天進行最終日賽程，獅隊球員仍有高國慶、陳鏞基、蘇智傑、潘傑楷、林祖傑、林祐樂、林靖凱、林勝傑等人，留在台東陪伴小球員，陣容是4隊裡最龐大。

林祐樂透露，陳鏞基和高國慶兩位「大學長」有交代，希望他們年輕球員也能多多參與，而他自己也有想法，「其實也不一定要是原住民球員，平地球員也可以來看看，來這邊也是放鬆，我有和阿基（陳鏞基）說，球員來也可以在過程中得到放鬆，搞不好選手也想來認識其他隊的球員，可以啦！」

林祐樂就很享受在其中，「一整年在比賽，很容易職業倦怠，看小球員比賽很輕鬆，想到自己小時候打球的初衷。」他也接受小球員的無厘頭提問，「但他們都問我其他人，像是安可、傑憲怎麼沒來？我就想他們到底知不知道我是誰。」

談起自己的棒球路起點，林祐樂說：「那時忠孝國小在那瑪夏練球，我姑姑開車載我經過，問說他們在幹嘛？我也要去，一個禮拜後就被送到球隊，結果那幾天都因為想家在哭。」

總冠軍賽落幕後，林祐樂休息約兩周，他預計在下周展開自主訓練，準備迎接明年1月的春訓，「我的重量訓練師和智傑他們一樣，他說先讓我們放鬆兩個禮拜，回來要有心理準備。」

陳鏞基 高國慶 關懷盃

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