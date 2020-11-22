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關懷盃／林靖凱、邱志恆叔姪檔合體 相處都直呼名諱

聯合報 / 記者陳宛晶／台東即時報導
林靖凱（右）與邱志恆叔姪檔在關懷盃合體。記者陳宛晶／攝影
林靖凱（右）與邱志恆叔姪檔在關懷盃合體。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊林靖凱與中信兄弟隊邱志恆，是只相差6個月的叔姪檔，兩人因年紀相仿、又是從小就認識，一直都是以名字相稱，林靖凱說：「才差幾歲而已，誰會叫叔叔啦！」至於過年過節有沒有給邱志恆紅包？他笑說：「不要問、不好說。」

林靖凱只比邱志恆早6個月出生，但輩分上是邱志恆的叔叔，兩人已經很長一段時間沒有碰到，林靖凱印象中前次見面是二軍交流賽時，這次趁著關懷盃，兩人都來到台東，也在賽會的安排下，在最終日賽程為季軍戰搭配監場。

兩人是來自苗栗的泰雅族，林靖凱回憶兒時打棒球的記憶，「上學時，一家人都走路去學校，到學校玩用膠帶包的紙球，也不是用球棒打，都是用手打。」

林靖凱國小時就讀苗栗縣汶水國小，棒球隊教練張明照就是藝人徐若瑄的舅舅，也讓林靖凱從小就多次看過徐若瑄本人，他說：「很漂亮，姊姊也很漂亮。」徐若瑄贊助棒球隊，他們也穿過繡有徐若瑄名字的球衣，林靖凱現在也還留著球衣。

邱志恆曾在就讀穀保家商時打過關懷盃，他說：「我們那次拿到冠軍，之後就不邀請我們了。」林靖凱沒以小球員身分參加過關懷盃，反倒現在以職棒球員的身分，初次體驗關懷盃，他也很樂在其中，他說：「因為我很喜歡小孩，覺得很可愛，越小隻越愛。」至於邱志恆喜不喜歡小朋友，他回應：「還好。」

林靖凱 棒球 關懷盃

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