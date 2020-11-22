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全國首座障棒壘球場落成 22日正式啟用

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜22日上午出席「鹿角溪身障棒壘球場」啟用典禮，與身障人士一起打破氣球，現場氣氛熱絡。記者張睿廷／攝影
侯友宜22日上午出席「鹿角溪身障棒壘球場」啟用典禮，與身障人士一起打破氣球，現場氣氛熱絡。記者張睿廷／攝影

新北市為了提供身障族群更好的運動場地，於樹林鹿角溪人工溼地打造全國首座身障棒壘球場，22日正式啟用，球場是為身障人士量身訂做的，同時擁有天然草皮與人工草皮，還有無障礙設施、無障礙停車位。不過這次也有身障團體認為新球場設計對輪椅族不太友善；新北市體育處表示，要一次滿足所有身障者較有難度，但未來會針對輪椅族專用棒球場詳加研議。

台灣身障棒壘球隊越來越多，包括視障者盲棒閃電俠隊、腦麻小水手隊、盲棒游擊豹隊、雲豹聽障騎士隊、戰神身障棒球隊、小巨人隊以及脊髓損傷的輪椅棒球隊等。

新北市有鑑於球隊增加，決定為身障人士量身打造專屬的「鹿角溪身障棒壘球場」，這座球場占地1.4公頃，特別依據不同身障團體的不同需求來設計，還同時擁有天然草皮、人工草皮的兩個場域，可同時提供兩類不同的身障團體使用。

新北市高灘處長謝俊隆指出，全區皆採無障礙通行動線規畫，不管是走道還是草皮都經過設計，還在地上舖石英砂保護草絲，讓所有肢障朋友都能使用。

新北市水利局指出，該球場就連附屬設施都有特別設計過，停車空間市參考英國、美國、澳洲的運動場館無障礙規範，停車格特別規畫長6公尺、寬4.5公尺與長6公尺、3.5公尺兩種規格，比一般停車格大上一倍。

新北市長侯友宜表示，鹿角溪棒壘球場能同時容納兩種不同比賽類型，讓身障朋友也有與普通人一樣能自由運動的空間、場地，讓身心靈更健康，也期盼這樣的球場落成後，能夠讓外界更重視身障議題，一起打造更多無障礙空間、設施，一起合作創造更多友善環境。

但這次的設計也不是所有人都滿意， 中華民國身心障礙者協會教練范悅圓指出，該場地對輪椅族來說其實不太友善，草地鋪皮的設計讓輪椅族根本推不動，衝刺恐還會因草皮太滑而跌倒，風險性極高。

新北市體育處長洪玉玲指出，身障球場是以共融式概念來打造的，較難一次滿足所有身障者的需求，但新北市會繼續努力，並針對輪椅專用球場再做研議。

身障者在球場上揮灑汗水，希望擊敗對手。記者張睿廷／攝影
身障者在球場上揮灑汗水，希望擊敗對手。記者張睿廷／攝影

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