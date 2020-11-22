聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中軟棒／兄弟隊訓做勉勵 嘉市民生奪隊史第四冠
109學年度國中軟式棒球聯賽總冠軍賽今天開打，嘉市民生以3：2擊敗北市興福，拿下隊史第4座軟式聯賽冠軍，翁偉翔投4局僅失1分的表現，不僅幫助民生守住領先，也獲選賽會MVP。
民生在2局上2出局後靠著對手失誤，加上邱煜傑擊出三壘打打回第一分，不過2局下興福也靠著安打及失誤追平，4局上2出局後，民生又靠著對手失誤上壘，接下來劉韋辰三壘打、邱煜傑安打各敲回1分，取得3：1領先，6局下興福追回一分，但未能延續攻勢。
民生總教練李文傳稱讚球員，突破原本賽前設定的八強目標，並頂住壓力一路打到冠軍戰，真的表現很棒，他也特別提到今天中繼4局的翁偉翔，原本8強戰後手不舒服，但冠軍賽前狀況好轉，上場為球隊貢獻。
民生先發投手劉韋辰投3局僅失1分非責失分，翁偉翔接手投4局，被擊出3支安打，另有1次死球保送，掉1分，穩住領先局面。
過去曾是兄弟象球員，李文傳以隊訓「苦練決勝負、人品定優劣」勉勵球員，「主要是小朋友都同心協力盡力去打，我跟他們說，盡力就好，輸贏都沒關係，不要有遺憾。」
民生獲勝後，拿下隊史第4座軟式聯賽冠軍，興福屈居亞軍，不過已是隊史最佳成績，第三名為中市中山、第四名桃市光明，第五名至第八名依序為桃市龜山、南市金城、北市長安、投縣中興。
109學年度國中軟式棒球聯賽個人獎項如下：
最佳總教練：嘉市民生，李文傳
最佳教練：嘉市民生，蔡士偉、黃振潁
打擊獎第一名：北市興福，徐昱文（打擊率5成24）
打擊獎第二名：嘉市民生，邱煜傑（打擊率4成55）
打擊獎第三名：嘉市民生，翁偉翔（打擊率4成21）
全壘打獎：北市興福，徐昱文（2 支）
打點獎：北市興福，徐昱文（12 分）
投手獎：嘉市民生，李侑錫（3勝ERA. 0.678）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言