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中職／未獲獅隊續約 陳瑞昌接到球評邀約

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
前統一獅隊教練陳瑞昌今日現身黑豹旗青棒賽觀眾席，為兒子陳佳樂加油。記者蘇志畬／攝影
前統一獅隊教練陳瑞昌今日現身黑豹旗青棒賽觀眾席，為兒子陳佳樂加油。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊二軍投捕教練陳瑞昌今年球季結束後未獲續約，結束兩年的教練合約，下一步可能「強勢回歸」球評角色，他透露，未獲續約的消息一出來，電視台馬上就接洽，「我也滿喜歡球評工作的」。

陳瑞昌今天現身黑豹旗青棒賽觀眾席，為在場中拚戰的兒子、平鎮高中內野手陳佳樂加油，談到下一步動向，他笑說：「消息一出來，ELEVEN SPORTS馬上就來聯絡，說我要強勢回歸，（陳）雄威很開心啊」。

雖然是失業，不過陳瑞昌很快獲得前東家的工作邀約，他說：「也是新的開始，球評有不同樂趣，看得角度不同，要更多面一點，也是滿喜歡的。」

轉任球評另個好處是時間自由，陳佳樂有意往捕手發展，陳瑞昌正好可以從旁協助，陳瑞昌表示，一壘的守備位置，若要進入職棒有些弱勢，「他喜歡動腦，所以對捕手、游擊手都有興趣，不過游擊的移動對他來說比較吃力」。

至於要轉什麼位置，陳瑞昌還會再跟兒子討論，「如果他之後有機會投球，球速可以到150公里，那也可能當投手，現在183公分，就看能不能再長高5公分。」為了這點，陳佳樂也未做大重量訓練，重訓強調小肌肉、核心部位。

現就讀高一的陳佳樂在今年東岸聯盟U18棒球邀請賽排名打擊第二，在未來之星對抗賽中，與旅外、年紀較大的球員相比，打擊也不遜色，今天除了一支二壘打外，也有一顆差點出牆的飛球，陳瑞昌表示，佳樂打擊一直很穩定，對這方面不擔心。

平鎮高中 統一獅 球速

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