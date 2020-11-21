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日職／軟銀隊在「日本一」搶下首勝 跨季9連勝創紀錄

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
日職「日本一」總冠軍賽今天開打，軟銀隊以5：1擊敗巨人隊，軟銀先發投手千賀滉大投7局，只被擊出3支安打、無失分。 歐新社資料照片
日職「日本一」總冠軍賽今天開打，軟銀隊以5：1擊敗巨人隊，軟銀先發投手千賀滉大投7局，只被擊出3支安打、無失分。 歐新社資料照片

日職「日本一」總冠軍賽今天開打，軟銀隊以5：1擊敗巨人隊，不但搶下首勝，也創下「日本一」跨季9連勝的日職新紀錄。

軟銀此戰2局上靠栗原陵矢兩分砲取分，6局上栗原陵矢再擊出二壘打送回兩分，8局上中村晃安打，也貢獻1分打點，巨人直到9局下才追回1分。

軟銀先發投手千賀滉大投7局，只被擊出3支安打、無失分，另投出6次三振，最快球速159公里，拿到勝投，他連4年在總冠軍賽首戰先發，是太平洋聯盟、隊史第一人。

巨人先發投手菅野智之投6局、被敲6安，失4分皆為責失，承擔敗投。效力巨人的台灣球員陽岱鋼，今晚沒有出賽。

軟銀隊從2018年「日本一」第3戰（對廣島隊）拿勝後，到今天為止，在「日本一」未嘗敗績，去年總冠軍賽對手也是巨人，4戰全勝奪冠。

巨人 軟銀

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