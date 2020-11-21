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重光盃／立農國小首度參賽 「6金釵」最吸睛
第12屆重光盃全國少棒賽今天開打，首度參賽的台北市立農國小，雖在開幕戰以0：7輸給高雄市壽天國小，陣中「6金釵」相當吸睛。
立農國小位於北投，與北投國中、北士商合作，替當地孩子提供打球機會，校方態度相當開放，讓男生可以打壘球、女生也可以打棒球，讓小選手發展出更多可能性。
女棒國手廖妍涵擔任立農教練，她說：「我們一直都在替棒、壘球扎根，U12選拔賽也是男、女混合，代表這是趨勢，男、女生也可以互相幫忙。」
近年女子棒球比賽盛行，家長讓女兒參與比賽的意願提高，廖妍涵說：「以前女生在國小打棒球，國中就只能打壘球，現在觀念進步很多，站在基層的角度都是好事。」
第12屆重光盃少棒賽今天在青年公園棒球場開幕，開幕典禮包括賽事推手陳炳甫、中華職棒中信兄弟隊球星「周董」周思齊都到場參與，勉勵小選手運動精神的重要。
今年有32隊參賽，包括立農、新北大豐國小、苗栗汶水國小、屏東復興國小都是首度參賽，汶水是賽史第2支苗栗球隊，復興更是第1支來自屏東的球隊。
陳重光文教基金會董事長陳炳甫表示，「全台灣每年有幾十場少棒盃賽，重光盃不是最盛大的，也不是經費最多的，但相信我們是最用心的」。
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