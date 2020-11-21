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關懷盃／教出3名職棒子弟兵 張志強笑稱滿10個就退休

中央社 / 台東21日電
張志強領軍三民青少棒　關懷盃奪勝 中職統一獅隊退役球星張志強（後排左2）帶領的花蓮縣三民國中青少棒隊，21日在關懷盃青少棒組擊敗宜蘭縣三星國中，賽後全隊一起比出獅隊招牌起飛動作。 中央社
張志強領軍三民青少棒　關懷盃奪勝 中職統一獅隊退役球星張志強（後排左2）帶領的花蓮縣三民國中青少棒隊，21日在關懷盃青少棒組擊敗宜蘭縣三星國中，賽後全隊一起比出獅隊招牌起飛動作。 中央社

中職統一獅退役球星張志強回基層5年，已經帶出3名職棒選手，他笑說如果湊滿10個進職棒就可以退休，不過他表示，即使有些球員沒辦法打到職棒，也希望他們學習不同東西。

張志強自職棒退役後，2015年到花蓮三民國中擔任教練，至今5年已經出了3個職棒子弟兵，近2年選秀的味全龍隊陳震洋、楊鈺翔都是三民畢業，樂天桃猿隊今年第一指名馬傑森也在2017年花蓮縣代表隊時被張志強帶過。

張志強笑說：「我跟很多教練講，湊到10個進職棒就功成身退，我就要退休了，現在已經有3個，搞不好5年內就可以達成了，應該會有人一直進去（職棒）。」

自認個性「很雞婆」，張志強表示，即使帶過的學生畢業了，若有需要教練幫忙的地方還是可以回來。甚至球員升上高中後，張志強還會去跟子弟兵的教練分享適合打幾棒、守哪裡打擊會比較好，「讓高中教練可以在最短時間內去適應我的孩子，找到使用手冊，這是當國中教練很重要的課題，不是只有這3年。」

張志強表示，今年高中畢業的子弟兵有11個人，除了進職棒的楊鈺翔外，有1人不繼續打球，其他8人都順利進入國立大學。張志強說：「你可能打不上去，但至少進到國立大學，可以學不同東西，棒球不是只有當教練或球員，還有很多角色，像球探、經紀人。」

張志強 樂天桃猿 統一獅

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