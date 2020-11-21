中職／林安可春訓控球有點謎 潘傑楷：像打霰彈槍

統一獅隊超級新人林安可，本季以打者身分震撼中職，狂掃新人王、全壘打王、打點王，但對投球有著難以割捨的堅持，隊友潘傑楷透露，林安可私下也都是跟隊友說，喜歡投球比較多。

文化大學產出強打頗負盛名，今年中職的全壘打、打點雙冠王林安可，就是來自文化大學，但當時陣中強打如雲，相較之下更需要林安可投球，大學時期擔任投手居多。潘傑楷透露，「其實當時廖教練（廖敏雄）有問他，投手和打擊要哪個，他說要投球。」

林安可以「二刀流」之姿投入中職，但投球內容尚未達到教練團期待，今年先「封印」投手身分，春訓幾乎專攻練投的他，卻在打擊區上技驚四座，讓一票專職野手自嘆不如。

潘傑楷說：「他沒有練打，都拿到全壘打王，我們都會『黑』他，問他打擊是不是很無聊。」被學長「虧」，林安可會回：「那我明年去當投手好了。」潘傑楷表示，「我就跟他說，那乾脆中華職棒叫安可聯盟好了。」

林安可在今年春訓以練投為主，但幾次出賽內容都不理想，控球和球速都有待加強，潘傑楷也曾在春訓見識過，他笑說：「就像在打霰彈槍。」外界不解林安可在大學時期投球沒有這些狀況，卻在進入職棒後找不到好球帶，潘傑楷自嘲：「我們大學時守備也沒有這樣啊。」