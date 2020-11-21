關懷盃／不是兩光是三光 直擊蘇智傑九宮格玩不好

來自小球員的快問快答，讓職棒球員療癒又紓壓，連日來被拷問也學會反擊了，蘇智傑昨天在夜市玩九宮格，遇到來自南投三光國中的小球員，他因「戰績不佳」被嘲笑，蘇智傑也與小朋友開起玩笑，「還好你們不是叫兩光。」

關懷盃已連續27年舉辦，陳鏞基就讀長濱國小時，參與過第一屆賽事，堪稱「元老成員」，成為職棒球員後，也時常向關懷盃賽事報到。

陳鏞基表示，以前打關懷盃時受到照顧，現在自己成為職棒球員，也希望回饋，讓小朋友有個追逐夢想，他更說自己也從中獲得快樂，「每年聽他們問那些很無釐頭的問題，我也有小孩，就用輕鬆的態度去回應。」

蘇智傑與潘傑楷昨天在卑南國中監場，遇到南投千秋國小的小球員，潘傑楷被問到林哲瑄的「影帝級」美技沒收他全壘打的心情，他坦言當下心情是有點尷尬，但也鼓勵他們，如果有像哲瑄這樣的能力，也要像他一樣去嘗試看看，比賽才會好看。

兩人昨晚去觀光夜市，也遇到來自南投的三光國中，蘇智傑在玩九宮格時，他們就在一旁「觀戰」，一邊嘲笑他不會玩，蘇智傑也很搞笑，回應他們：「還好不是叫兩光。」